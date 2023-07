El 26% de los españoles, en el umbral de la pobreza

Tengo para mí que, aunque no lo parezca, la economía familiar, la propia, la micro, la cesta de la compra o las hipotecas individuales jugarán un papel determinante el 23 de julio.

Se podrá intoxicar a diario y profusamente lo que se quiera con que esto «va como una moto» –las finanzas del matrimonio Sánchez/Gómez, sin duda- pero resulta imposible hacérselo crecer a una mayoría de ciudadanos que padecen cada vez que van al supermercado o a la hora de hacer frente a sus créditos bancarios. Los informes más fiables subrayan que ya hay en España un 26% de ciudadanos que viven o están a punto de entrar en el umbral de la pobreza. Una realidad que se puede describir a diario en las calles, los bares, y las redes sociales. Gentes que luchan exclusivamente por la supervivencia, que pagan sus impuestos cuando pueden y que sólo aspiran a un poco de paz, respeto, pan y algo de libertad.

No he conocido un Gobierno más fantasma desde la restauración democrática y he conocido a todos. Un presidente que presume de que la situación va bien cuando hay más de tres millones de trabajadores en paro (reales, no ficticios), una inflación no digerible o unos impuestos confiscatorios, como mínimo debería tener algo de pudor a la hora del repicar constante de campanas.

El trabajo que le espera al nuevo ministro de Economía será titánico. Feijóo ha dicho que no será del PP –se supone que no tiene carnet, habrá querido decir- y eso tampoco es un hándicap. No estamos para militancias, sino para poner el presente y el futuro en manos de gente solvente, seria, honrada y rigurosa. El resto son meros brindis al sol.

Lo que no admite bajo ningún concepto el español de a pie son fantasmadas y propaganda a gogó a su costa. Que dejen de tratar al personal consciente como niños a los que se puede engañar con una piruleta.

PD. El último informe del Banco de España alerta de que en 1 de cada 10 hogares españoles ya no entran ingresos ni para atender las necesidades básicas. Lean el dictamen y juzguen por ustedes mismos.