Rivera, ‘El Indeciso’

Alain Resnais, genio de la Nouvelle Vague –Nueva ola–, solía repetir una frase que le va como anillo al dedo a los inseguros como Albert: “Todo lo inesperado que se presenta en mis rodajes, lo meto en mis películas”. Rivera, ¿por qué desoyes el sabio consejo del cineasta y no metes en tus planes políticos a Santiago Abascal que apareció de súbito, inesperadamente, en tus ideas, o acaso VOX, es un partido menos digno que Ciudadanos, por defender a España, igual que haces tú? Rivera, ponte las pilas o tu postureo hipócrita, además de demencial e injusto, nunca más volverá a tenerte por el gran líder de los liberales. Como se te ocurra darle cuartel al PSOE en Andalucía, te vas a paseo. Ponte las pilas, o tus adeptos no volverán a creerte.

Te doy tratamiento de monarca y el apodo de ‘El Indeciso‘ porque ahora prefieres ser el virrey de la frivolidad, antes que aquel hombre inteligente que todos conocíamos. Albert, no defraudes, ni engañes a cuantos creímos que eras un político útil, lo cual tomábamos por una excelente noticia en estos asquerosos tiempos de traidores en los que nos ha tocado vivir. Rivera, por favor, deja de marear la perdiz y aparca tus muchas indecisiones, que nos traen a mal traer. Ayúdanos a condenar al ocaso a los miles de piratas que se están beneficiando de nuestro presente. Te imploro, Rivera, que cuanto esté en tu mano, valga para deshacernos de ellos en el futuro. ¿Contamos contigo?

¿Es posible que vayas a aceptar a ese pulpo de Susana Díaz como animal de compañía para hacerte con la putrefacta Junta andalusí? Anoche me lo contó un borracho, pero como iba bien pimplao, no quise darle crédito. ¿Serás capaz de venderte otra vez al enemigo, por el qué dirán, despreciando los nobles votos de VOX? Si cometes tamaña insensatez, ni la bravísima Inés Arrimadas volverá a votarte. Cambia de fusibles Rivera, que te estás jugando el lado romántico que la gente normal todavía intuye en ti. Ándate con ojo, que la soberbia es mala consejera, no te alíes con Susana ni con los mil tentáculos del sanchismo o un montón de tus votantes volverán a hacerse adictos al PP, de no tomar el atajo que conduce a VOX. Un tripartito formado por Abascal, Casado y tú, como eras antes, sin veleidades de pequeño dictador, vale el enganche.

El mindundi que te has echado de socio para conquistar Al Andalus –es obvio que me refiero a Juan Marín– a lo más que llegó en su portentoso currículum fue a ser técnico de voleibol. Con semejante boludo, que ya se entregó al cefalópodo como adalid de Ciudadanos, y lo sostuvo en el altar de la corrupción, ¿pretendes presidir la Junta en 2019? De ser así, este no es aquel Rivera que juró levantar todas las alfombras y desmantelar la cleptocracia de la Junta andaluza. Olvida el postureo, piensa menos en ti mismo y decide, sin que te tiemblen las piernas, qué sería lo más conveniente para España.