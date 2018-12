Vox en Andalucía: patria, inmigración, hembrismo

La teoría dice que estamos ante un partido de izquierda progresista relevado por los de centro y derecha, y la realidad es que las políticas del PSOE andaluz son puro conservadurismo, pesebre, vivir del cuento, dilapidar dinero, un régimen de colocados en organismos y empresas con dependencia laboral de las ramificaciones de la Junta. Andalucía está a la cola de España y Europa tras haber recibido decenas de miles de millones de euros de la UE. Lo han gestionado mal, han atendido más al clientelismo político partidario que al interés general despreciando a la sociedad andaluza. Andalucía no puede ser la subvencionada, la que paga más impuesto con una brutal casta política sustituta de los viejos señoritos, que viven con salarios infinitamente superiores a los de la gente corriente, políticos que se subieron al coche oficial con 18 años y que van camino de los cincuenta sin bajarse del mismo, con más pobreza y diferencia respecto a otros territorios. Una sociedad adormecida, resignada y con tasas de paro que duplican las del resto de España.

Andalucía debe ser motor de España, contribuyente a la solidaridad y no dependiente de ella. Hay capital humano, riqueza medioambiental y clima para que sea, por fin, la California de España y Europa, aspiración de la transición que se perdió en el camino de la burocracia corrupta de los poderes públicos. El poder corrompe y te hace conservador, y mantenerlo se convierte en lo más importante. Patria. Para muchos españoles de izquierda y derecha España es su patria y se sienten concernidos cuando la atacan. Los insultos, desprecios y ataques a lo español en Cataluña y de los pijoprogres del pensamiento único mientras el PSOE mira para otro lado han indignado a mucha gente de distintas ideologías. España es el único país del mundo donde se prohíbe en una parte del territorio usar o enseñar en su lengua. Inmigración.

Aunque el pensamiento único trata de ocultarlo, se produce un elevado gasto en ayudas sociales a personas que no han contribuido al sostenimiento del Estado del bienestar mientras 13 millones de pobres, familias, ancianos y niños españoles malviven miserablemente por debajo del umbral de la pobreza. Se desprecia a unos y se gastan ingentes recursos en jóvenes extranjeros que no huyen de guerras y que con las ayudas de aquí son ricos en sus países. En 2018 hubo más entradas de ilegales en España que la suma de los tres años anteriores. ¿Oponerse es discurso de odio o de hambre? Pretenden imponer su cultura y costumbres, consideran a la mujer un ser inferior y los crímenes machistas en España son cometidos mayoritariamente por hombres extranjeros aunque se niegue. Hembrismo. Abuso de discursos hembristas contra los hombres enmascarados en políticas de igualdad que no lo son, estableciendo por ley la superioridad de la mujer atentando contra el principio de igualdad del feminismo.

IU/Podemos Andalucía propone subsidios para la mujer 50% superior al del hombre. Fanatismo hembrista alejado del feminismo y su objetivo: la igualdad hombre/mujer. Las CCAA empiezan a verse por un amplio sector de la ciudadanía como entes inflados para que parasiten miles de cargos políticos con altos salarios y privilegios. Denunciarlo no es ser de extrema derecha. El modelo de Estado más centralizado es tan democrático como el descentralizado. Francia es ejemplo de Estado unitario y no por ello menos democrático. Clase política: resuelvan estos problemas y olviden los discursos sectarios, demagógicos y de pensamiento único manchados de corrupción y privilegios de la casta que son. Dejen de insultar a la ciudadanía con sus mentiras y su cinismo.