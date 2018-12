El ideal feminista de Roures es el Islam

La estupidez es contagiosa. A veces, incluso, viaja por vasos comunicantes. Podemos y su diario de cabecera Público comparten muchas cosas: la radicalidad, la falta de rigor y la influencia que en los dos ámbitos ejerce el millonario trotskista Jaume Roures. Es curioso que compartan idearios tan delirantes como para decir que Mahoma era feminista o que las mujeres tienen una libertad envidiable en el Islam. Puro esperpento, uno más, para un libelo que se refiere a los terroristas de la célula yihadista que asesinó a 16 personas y dejó más de 200 heridos en los atentados de Las Ramblas y Cambrils como “los chicos de Ripoll”.

Ese es el nivel ético e intelectual de la publicación de Roures que dirige Ana Pardo de Vera. No es de extrañar, por tanto, que en consonancia con el partido de Pablo Iglesias sea capaz de sostener las excelencias del “feminismo” islámico. Un “feminismo” que en algunas partes aboga por lapidar a las adúlteras o casar a las niñas en matrimonios de conveniencia. También por cubrir los cuerpos de las mujeres hasta el punto de que en ciertas localizaciones ni siquiera tengan visibles los ojos. Eso por no hablar de las vidas de muchas de ellas, que no conocen más libertad que el constante sometimiento y el trabajo en el interior de sus casas.

Ese es el feminismo del que habla el diario Público. El mismo del que ha hablado en alguna ocasión Podemos y que cuenta con la cabeza pensante de Roures al fondo de la escena, dictando y elaborando mensajes que igual juegan a la connivencia con los golpistas catalanes que tratan de sacarse de la chistera las supuestas excelencias feministas del Islam. Roures, que nadie lo olvide, es el mismo que se hizo rico con las emisiones de partidos en España, pero que, paradójicamente, odia nuestro país. El mismo al que Podemos trató de meter con calzador en las externalizaciones de esa Televisión Española cada vez más sectaria. El magnate que encuentra en el Islam su ideal de feminismo, a tenor de las publicaciones de su periódico.