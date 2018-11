La política de este país está enferma

Este es un país políticamente enfermo, con el Gobierno, quizá, más sucio de toda la democracia. ¿Cómo entender que el próximo domingo en las elecciones andaluzas vayan a votar masivamente al Partido Socialista? Una formación que protagoniza el mayor escándalo de toda nuestra democracia. En total, son 800 millones de euros que todavía no se sabe dónde están.

¿Cómo entender que este Gobierno del Partido Socialista vaya a obtener mayoría también en Andalucía cuando resulta que seis o siete personas dentro del Ejecutivo de la nación, incluido su presidente, están cercados por diversas irregularidades? ¿Cómo entender todo lo que está ocurriendo?

Cada vez que se le recuerda a la candidata del PSOE, ella se envuelve en la bandera andaluza y revierte sobre los andaluces la responsabilidad de tener que soportar la incuria de todos los demás. No es así, esto era ya causa común y corriente uso cuando Franco acusaba de antiespañoles a todos los que se oponían a él. Esa no es la realidad. Aquí estamos en un país enfermo que no tiene memoria.