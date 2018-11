PP y C’s deben llevar a los tribunales el ‘caso Duque’

Dice el artículo 14 de nuestra Constitución que “todos los españoles son iguales ante la ley”. Un principio que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia al facilitar que Pedro Duque eluda una multa de 72.000 euros por su sociedad patrimonial. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades goza de unos privilegios de los que carecería cualquier otro ciudadano de nuestro país si estuviera en su lugar. Por ello, Partido Popular y Ciudadanos deben llevar a los tribunales este caso destapado por OKDIARIO. Un asunto que no sólo supone una pérdida total de credibilidad por parte de Duque, sino que afecta al Ejecutivo por la connivencia que ha mostrado en todo momento con el ex astronauta.

El líder del PP, Pablo Casado, acierta al exigirle a Pedro Sánchez que cese a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haber facilitado la vergonzosa huida hacia delante sin sanción de Pedro Duque. Un caso de prevaricación de libro. No obstante, tiene que ir un paso más allá y con el apoyo de Albert Rivera —el constitucionalismo también se demuestra así— denunciar este tema a la justicia, ya que el agravio social, económico y político es inaceptable. De otro modo, ¿qué ejemplo y qué confianza se le puede pedir a los españoles de cara a las próximas elecciones que están por venir? La respuesta es obvia: nada, no se les puede pedir nada. Menos cuando Hacienda ha parado la intención sancionadora de los inspectores, que estaban alerta desde que este periódico descubrió la sociedad instrumental de Pedro Duque y que querían desempeñar su trabajo con la ética exigible a unos profesionales íntegros.

Grave es que el titular de Ciencia no haya tenido la dignidad política suficiente como para dimitir aún después de un escándalo de esta magnitud. Grave es que usara una sociedad instrumental sin actividad alguna para eludir el pago de impuestos por sus dos chalés de lujo, uno en Javea y otro en Madrid. No obstante, y dentro de la gravedad injustificable de cualquiera de las aristas que componen un caso así, lo peor es que el Gobierno haya maniobrado para que las consecuencias de un incumplimiento tan flagrante de la ley queden en nada. Una infracción “grave o muy grave” que podría haber llegado a los 72.000 euros de multa. Por eso, a Duque no le puede salir gratis este escándalo. Partido Popular y Ciudadanos tienen que tomar cartas en el asunto y llegar hasta el final. Otra cosa, sería incomprensible.