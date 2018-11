El gran olvidado entre las víctimas de ETA

Javier Ybarra es el gran olvidado. Siempre que se habla de víctimas se tiene reparo a hablar de él. ‘Reacciona por España’ (ARPE) surge porque sentí que nadie prestaba la suficiente atención a la figura de él hombre más importante en Vizcaya en su época. Yo he sido perseguido por ETA por defender la libertad y España en mi tierra vizcaína, enseñanza que aprendí en casa gracias a la educación que me dieron mis padres. Legado, por supuesto, de mi abuelo.

Creo en la unidad de acción de las víctimas. Yo estaré siempre donde estén amigos y compañeros que luchan por la libertad. Siempre con mi amigos. Víctimas del terrorismo como yo, que han perdido parte de su ser cuando asesinaron a un familiar. ‘Reacciona por España’ defiende el legado de Javier de Ybarra, no sólo su condición de asesinado por ETA. ARPE quiere rendir un homenaje a un referente comprometido con España como era mi abuelo Javier Ybarra.

Mi abuelo era un gran amante de Vizcaya y un luchador por la libertad. Mi abuelo era un empresario que generaba empleo para muchos vizcaínos y un hombre muy involucrado en mejorar la vida de lo demás. Ayudó a través del reformatorio de Amurrio a dar educación para que muchos niños sin recursos tuvieran futuro. ‘Reacciona por España’ quiere seguir con ese legado que ETA pretendió arrasar. Como decía aquella canción: “Las obras quedan la, gente se va. Otros que vienen las continuarán”. Eso es lo que modestamente hacemos en ‘Reacciona por España’, que con la muerte de las personas no llegue el final de sus acciones.

Eso no nos lo pueden robar los terroristas. Queremos retomar el legado que Javier Ybarra defendía. “Acciones no palabras”, eso decía mi abuelo Javier. ETA lo asesinó, pero ‘Reacciona por España’ seguirá su senda. Y cuando nosotros no estemos, otros seguirán el camino de alguien que luchó contra ETA y sirvió a España con todo amor y dedicación. Memoria, dignidad, verdad y justicia. Siempre, siempre, siempre trabajando por dejar a nuestros hijos una España mejor que la que heredamos.