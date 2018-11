Borrell tiene un plan

No se engañen. Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores Borrell, no va a dimitir. Pese al incidente escatológico, casi escatológico de este miércoles, Borrell no va a dimitir. Le escupieron —si esto es verdad que sucedió— los mismos que lo han hecho ministro. Los mismos que han hecho presidente a Pedro Sánchez: Esquerra Republicana de Cataluña. Los independentistas que lo han aupado a La Moncloa y al propio Borrell al Palacio de Viana.

Y no va a dimitir porque tiene más de un acuerdo con el propio Sánchez. Por eso no entiendo tanto escándalo, ni muchísimo menos, por parte del Partido Socialista. El incidente se ha quedado atrás. Ahora vendrá el escándalo de verdad. El escándalo de un ministro que, a pesar de sus dimes y diretes con Abengoa, consigue seguir en el Ministerio.

Ahora va a seguir siéndolo porque tiene un acuerdo que consiste en lo siguiente: yo sigo contigo de ministro de Asuntos Exteriores, te hago el Gobierno más bonito de lo que es y tú me ofreces la posibilidad de aparecer como número 1 en las próximas listas al Parlamento Europeo y, de paso, también me apoyas —y esto es lo más importante— para la próxima Presidencia del Parlamento Europeo, que se constituirá después de las elecciones europeas.