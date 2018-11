¿Corrupción en la Policía?

En el registro a Villarejo aparecieron recibos firmados por el conductor de Bárcenas por importe de 2.000 euros al mes durante dos años. Al parecer, dicho dinero es procedente de Fondos Reservados. Si fuese así, solo podrían usarse para combatir delitos, para conocer datos de cuentas y localización de las mismas creadas por Bárcenas y aportarlas a la causa judicial, y nunca para tratar de ocultar dichos datos y proteger a dirigentes del PP. Esta sería la primera cuestión a dilucidar judicialmente. Si se investigan los fondos reservados, extremo complicado por su consideración de secreto, es posible aclarar este episodio y otros muchos opacos. El mismo conductor decide ingresar en la Policía Nacional con 40 años y lo consigue. Cuando jura el cargo tiene 42. ¿Cuántos policías han conseguido esto a esa edad? ¿Qué parientes o amigos tienen los pocos que lo hayan conseguido, si hay alguno? Investíguese también su ingreso, paso por la academia, informes existentes respecto al mismo para obtener una conclusión sobre si ingresó fraudulentamente o no en la Policía.

Una vez nombrado policía es destinado al puesto fronterizo de Les (Lérida) en función del número obtenido en la promoción, y dos meses después es trasladado a Madrid, Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Procede revisar el procedimiento y tomar declaración a todos los mandos implicados desde que realizó la solicitud de ingreso en la Policía hasta que obtuvo el traslado último, y hágase lo mismo si procede en otros casos. Llamen a declarar al director general policial Cosidó, DAOs, Subdirectores Recursos Humanos, jefes de Personal —nacional, de Madrid y Cataluña—, comisarios generales de Judicial y Seguridad Ciudadana… pídase el expediente completo del policía e investíguese en serio para determinar qué irregularidades corruptas se han podido producir y quienes han sido los autores. ¿Se hará algo de lo anterior?

Lo dudo, porque el día que se destape la tapa de la alcantarilla de los ingresos en la Policía por las distintas escalas, destinos y ascensos, se comprobará que existe un gen desconocido para la ciencia que transmiten algunos mandos policiales —que deciden los ingresos y destinos— a sus hijos, que se incorpora al ADN para superar los exámenes. Si quieren combatir las prácticas irregulares pueden revisar el último curso de ascenso a subinspector y si aprobó el hijo de algún mando policial, con una denuncia pendiente que fue borrada de Sidenpol para que pudiera ascender sin asterisco, que condiciona el ascenso al resultado de la denuncia. Y también cuánto tardó en volver a Madrid tras su ascenso a subinspector. Habría tanto que investigar que sería necesaria una brigada de miles de efectivos —de policías decentes, que los hay, aunque están acogotados porque el sistema ataca y destruye a quien denuncia la corrupción—.

El uso de fondos reservados bien merecería una investigación y un escrupuloso control. Hay que exigir a los mandos que los justifiquen aportando la firma de aquellos subordinados a los que se entrega, y a estos la de los siguientes excepto el último eslabón, que no suele ser policía. Hoy es posible quedarse dinero de esos fondos para enriquecerse y no dedicarlos a los fines de investigación policial. Los fondos reservados no deben usarse como prima por actuaciones, o para desplazamientos, o por exceso horario, etc. Aunque se hace en unidades de Policía y Guardia Civil, usándose esos fondos opacos en abonar gastos para los que existen partidas económicas regladas y controladas, lo que es un uso ilegal. Imprescindible una revisión, adecuada justificación y exhaustivo control, porque puede haber políticos y mandos ricos y con patrimonio gracias a ellos.