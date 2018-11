El francotirador … de patatas

Iván Redondo es un devorador de House of Cards, la serie de moda sobre la turbia política washingtoniana. Si el jefe de gabinete de Pedro Sánchez no ha visto cada capítulo un par de veces, lo habrá hecho cinco, y si no han sido cinco tal vez estemos hablando de 10. Su cuasipatológica obsesión por la ficción protagonizada por Kevin Spacey (el presidente Underwood) y la superlativa Robin Wright (Claire) le lleva a reproducir en la vida real por Sánchez interpuesto las incontables acciones maquiavélicas televisivas. Curiosamente, la sexta temporada actualmente en emisión se inicia con el magnicidio frustrado de la nueva presidenta yanqui, Claire Underwood, que pronuncia una frase que da que pensar: «El francotirador ha sido el primero en mostrarme respeto en mis primeros 100 días».

Se le ha ido la mano

Lo cierto es que esta semana la Factoría Redondo se ha pasado tres pueblos. A mi medio paisano, antaño spin doctor del PP, se le ha ido la mano. Lo del magnicidio frustrado de Sánchez es una broma macabra. Obviamente él no fabricó la historia porque la historia existía. Simplemente, la estiró para intentar trazar un paralelismo entre Sánchez y Kennedy. Y casi toda la opinión publicada tragó como si siguiéramos en la España infantilizada del franquismo, que estaba entrenada para decir amén a cualquier milonga lanzada desde El Pardo por increíble que fuera. Ahora resulta que el Oswald patrio pide ayuda para consumar el asesinato ¡¡¡en un chat de whatsApp!!! cuando ningún magnicida avisa. Y, con un par, lo califican de ¡¡¡«lobo solitario»!!! Su armero lo describió como un tirador «mediocre» y el director del club en el que entrenaba recordó que «quedaba último en todos los torneos». ¿Me puede alguien explicar cómo carajo iba a lograr reventar los sesos al presidente desde 500 metros de distancia si era un paquete? Definitiva fue la intervención de José Jiménez, uno de los mayores expertos nacionales en la materia, en Espejo Público. «De las 16 armas, sólo cuatro son de fuego real y ninguna de francotirador, el resto es de aire comprimido, entre ellas, un lanzapatatas», apuntó. Jua-jua-jua. Con las ridifotos Redondo nos presenta a Sánchez como si fuera Obama, con el magnicidio de la señorita Pepis lo emparenta con Kennedy, esperemos que no resucite el affaire de Clinton con la becaria ni tampoco esa secuencia de House of Cards en la que la homóloga de Borrell acaba arrojada por las escaleras por el mismísimo presidente.