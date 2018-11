Herenegun a algunos les sonará a chino pero afecta y mucho a la educación de nuestros hijos. El Gobierno Vasco quiere incorporar a la asignatura de Historia -según cuentan- la memoria reciente de 1960 a 2018.

Según el propio Gobierno Vasco quieren contar un periodo especialmente violento y fomentar el pensamiento crítico en los chavales. La realidad y lo que no cuenta el PNV es que quieren meter a ETA en las aulas vascas.

Testimonios como el de la abogada de batasunos Jone Goirizelaia o Asier Harraiz, ex militante de Jarrai -las juventudes de ETA- que se jactan de no haber condenado el terrorismo en ese material audiovisual que van a enseñar en las aulas a nuestros hijos. Por no mencionar que en él aparecen etarras condenados; asesinos que han matado a gente. Que se enseñe esa basura a nuestros críos merece el calificativo de vergüenza.

Por otra parte, introducen en ese mismo material audiovisual referencias a la mal llamada ley de abusos policiales del PNV. Esa en la que se compara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles con unos terroristas como los etarras.

En ese ajo anda metido el Partido Socialista, que ha comprado la historia que el PNV se ha inventado con esta indecencia. Están llevando a ETA a las aulas, están intentando blanquear a la banda terrorista.

Yo les recuerdo a los socialistas que están haciendo el juego con este tipo de planteamientos educativos a los terroristas que han asesinos a más de 900 personas en España y que no se puede jugar a ángeles y demonios. O se está con las víctimas o con los verdugos.

Del PNV me lo espero porque siempre han preferido por su unión independentista estar con ETA antes que con las víctimas del terrorismo. Pero, señores del PSOE, ¿así pagan a sus víctimas, a aquellos a los que les costó la vida pertenecer a su partido?

Menos mal que el PP Vasco va a llevar hasta sus últimas consecuencias las medidas para paralizar esta indignidad educativa. Defenderé siempre que nuestros hijos no pueden ser educados de tan forma sectaria, partidista y con tintes de violencia como pretenden el PNV y el PSOE. Yo, siempre, con las víctimas del terrorismo. Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia.