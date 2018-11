¡Qué chévere, Errejón!

Cuanto pregona este judas… “¡Es una mamadera de gallo!”, como dice la gente noble de Venezuela para revelar una tomadura de pelo. ¡Qué chévere (divertido), a la par que malvado, resulta el androide, mitad comunista, mitad bombón, al que corren a gorrazos, cual zorra por rastrojo, en su propia secta! Propenso a trasladar la consigna que fuere, y a divulgarla, pues goza siendo el muñeco de paja encargado de vejar a los indígenas de la dictadura criminal de Maduro soltando falsedades trenzadas, sin apercibirse de que apenas hace el ridículo: “En Venezuela hay libertad y el pueblo come tres veces al día”.

Los únicos venezolanos que comen tres veces al día son aquellos que viven en España y otros lugares tras haber huido de la represión, de la creciente hambruna que genera el infierno bolivariano. Pues ya rozan los 4 millones de personas las que se han largado de su país de origen. Y mil fotografías no mienten. Sería “una cachetada”, (algo burdo), comparar los cuerpos obesos de antaño en la rica Venezuela, con estos esqueletos que vagan por su territorio, incluyendo Caracas, cual zombies carentes de futuro en la actual y paupérrima república bananera. Quizá sea esa la libertad de un pueblo a la que se refiere el hipócrita de Errejón: el derecho a vagar, sin esperanza ni sustento.

Pero como hay que bailar la jota al son de las maracas que le dicte el capo de La Podemia, ©Arcadi, el androide no se corta y le brinda a su amo, para no volver a ser purgado por la mafia de las purgas, este lindo titular: “Con Maduro ha habido importantísimos avances”. En esto he de darle la razón al esclavo, porque avances hubo y bien apoteósicos. La inflación interanual en Venezuela alcanzó el 834% en octubre, todo un récord de vuelo sin motor hacia la ruina. Y el asesinato de opositores, tampoco se relaja, ya cotiza en bolsa. Tantos son los avances que no me atrevo a consignarlos todos. El número de analfabetos está a tope. La UE ha prorrogado hasta noviembre de 2019 las sanciones impuestas a la nación caribeña, sí eso no es tener crédito, cuéntenme qué lo es. Y va otro récord: los medicamentos brillan por su ausencia, igual que Errejón, que luce con sus patrañas.

Este cabeza de chorlito y de la lista añil para gobernar la Comunidad de Madrid, es tan, tan chévere, que se mira en el espejo de Maduro. Quien le vote, votará desastre. ¡Menudo soplagaitas! Dios salve a los madrileños y a los venezolanos.