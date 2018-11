Herrera sobre el doble rasero de la izquierda: “Te puedes meter con quien quieras menos con ellos”

El gran Carlos Herrera dedica su ‘No sin mi palo selfie’ de esta semana al doble rasero respecto a la libertad de expresión demostrado por Podemos y especialmente por la número dos del partido, Irene Montero, tras saberse que un juez deberá indemnizarla con 70.000 euros por un poema en el que insinuaba estar en su cargo por ser novia del líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

El periodista ha recordado la polémica portada de ‘El Jueves’, a cuyos autores califica como “particularmente ordinarios y ramplones”, sobre los actuales Reyes Felipe VI y Letizia cuando eran príncipes en la que se insinuaba que la entonces Princesa “había llegado a algo gracias a los trámites conyugales con su esposo el Rey”. Una portada que fue retirada y defendida por la izquierda radical en pos de la libertad de expresión.

Apunta Herrera, que manda el vídeo desde Sevilla, que “cuando un rapero -en referencia al fugado Valtonyc- ha dicho que le gustaría que mataran a más guardias civiles o secuestrar y asesinar a Esperanza Aguirre, al Rey ya ni les cuento, también se han rasgado muy seriamente las vestiduras”.

Los versos del poema que ahora ha desatado las iras y censura de los podemitas, insinúan que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la ex diputada Tania Sánchez se deben a los “apetitos inconstantes” del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: “La diputada Montero/ Ex pareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero”.

“Fíjense ustedes -continúa Carlos Herrera- las dobles varas de medir las cosas y como queda claro que te puedes meter con quien quieras menos con ellos”. Y termina recordando que Pablo Iglesias “dijo que si pudiera azotaría hasta sangrar a una presentadora de televisión que quiero recordar que conozco”, en referencia a Mariló Montero.