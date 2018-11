Urkullu es un radical

Algunos ven en la cara de Urkullu un PNV moderado, un hombre que no ha roto un plato en su vida. Nada más lejos de la realidad, Urkullu ha vuelto a pedir que se dejen libres a los. Golpistas catalanes, ha pedido que no se judicialize la política y ha pedido diálogo. Las víctimas del terrorismo hemos sido abandonadas siempre por este Lehendakari al que le importamos un comino pues por mucho que nos quiera engañar el esta en su objetivo de la independencia cuya primera fase es hablar de diálogo. La palabra diálogo, dejen votar… Etc no es más que decir vamos a por la independencia y lo que ustedes digan nos importa poco, pues van a ir hasta el final, les da igual métodos, medios, lo que quiera la gente, ellos siempre se creen estar en la razón, y nadie les va a hacer cambiar de opinión. Se sienten hermanos de aquellos que están dando un golpe es estado en Cataluña pues están en el mismo bando, por eso quieren que les liberen.

Urkullu al igual que el resto del PNV creen que el País Vasco es su cortijo y que los demás no merecemos vivir en él, que o nos plegamos a sus reglas o no nos quieren. Para ello nos acusan de no ser vascos, me apellido Igartua, 8 apellidos vascos y rh negativo pero como no comulgo con sus postulados independentistas soy un enemigo y les fastidia verme aquí. Pues aquí voy a seguir, lo siento señor Urkullu. Por no hablar de como están adoctrinando a nuestros chavales, enseñándoles una historia inventada sobre mi tierra. Hay que recuperar la competencia de educación para que estos del. PNV, manipuladores de la historia dejen de enseñar falsedades a nuestros hijos.

La Libertad no ha llegado a mi tierra, en muchas partes la gente no puede hablar en libertad, es cierto que ya ETA no mata pero la libertad no ha llegado pues tal y como hemos podido ver, llevar la bandera de nuestro país, España es un acto heroico cuando debía ser lo normal. Que no os engañe Urkullu, el es un lobo con piel de Cordero. No dejéis que nos la batalla sobre el relato sobre el terrorismo. Tenemos que contar la verdad. Desde Bilbao os agradezco las muestras de cariño recibidas a todos aquellos valientes que se enfrentaron a ETA, algunos los asesinaron los terroristas y otros estamos por suerte aquí para contar la verdad.

No os dejéis engañar y no olvidemos lo. Inolvidable. Defendamos sin complejos España y digamos orgullosos que somo Españoles, perdamos el miedo, así ganaremos a aquellos que quieren destruir lo más bonito que tenemos que es España. Memoria verdad, Dignidad y justicia. Siempre con las victimas. El País Vasco es y será siempre España, por mucho que Urkullu y el PNV se empeñen en lo contrario.