Inda: “¿Tiene ya alguien alguna duda de que Sánchez está vendido a los golpistas catalanes?

Eduardo Inda hace una reflexión sobre como las palabras que provocaron el escándalo de toda la izquierda política y mediática han resultado ser premonitorias.

“Hace diez días, cuando Pablo Casado denominó en sede parlamentaria a Pedro Sánchez como partícipe y responsable del golpe de Estado en Cataluña, le llamaron de todo menos guapo. Le dijeron de todo y por su orden, no hubo adjetivo de la Real Academia que no se emplease cual misil contra el presidente del Partido Popular, empezando por el plañidero Sánchez y acabando por el copresidente Iglesias. El líder de Podemos no dudó en comparar a Casado con el ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro. También el número uno del PP sufrió los ataques de los medios de comunicación que en un 80% están entregados a la causa social podemita.

La historia no ha tardado ni diez días en absolver a Pablo Casado. La abogacía del Estado ha sido forzada, para bochorno de todos los ciudadanos , a decir “Diego” donde durante todo este tiempo habían dicho “digo”. Han obligado a la abogacía a calificar el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña como sedición cuando, durante todo el último año, los había tipificado como rebelión. A estas alturas me pregunto si hay alguien en este país que tenga ya alguna duda de que el presidente Sánchez está literal y radicalmente vendido a los golpistas catalanes. Creo que ni el propio Pedro Sánchez tiene ya dudas de ello”.