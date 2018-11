Carlos Dávila: “La Iglesia siempre hace lo que procede y no se moja”

El columnista de OKDIARIO cree que Franco va a seguir mucho tiempo en el Valle de los Caídos y que la Iglesia no se va a mojar ni desgastar en esta batalla

Hace algunos, muchos años quizá, un arzobispo, ahora cardenal de esos que elige al Papa me decía literalmente: “Si la Iglesia ha sobrevivido en Polonia no hay ninguna razón para que no sobreviva en España”. Eran los tiempos en los que el Gobierno socialista de Felipe González quería conseguir el consenso social en leyes que atacaban el ideario de los católicos de aquel momento. Eran la ley del Aborto o la ley del divorcio, normas que cambiaron la estructura social y también modificaron la sociedad española.

Diplomacia vaticana

La Iglesia sobrevivió, y ¿cómo sobrevivió?. Lo hizo tratando de negociar con el Ejecutivo de González sin decir nunca nada que fuera definitivo. Se cuido muy mucho de tomar un partido claro, ni sí ni no. Como dice un hermano sacerdote “la Iglesia siempre dice lo que procede. En medio de la polémica sobre el traslado de los restos de Franco lo que procede para la Iglesia es no mojarse. El Vaticano no se moja porque al fin y al cabo la tumba de Franco va a seguir por mucho tiempo en el Valle de los Caídos. No irá a la Almudena, y si va a la Almudena va a recibir visitas que el Partido Socialista y sus socios no quieren ver.

La Iglesia va a sobrevivir a esta campaña porque, entre otras cosas, tiene una diplomacia mucho más fina que la que ha demostrado tener el gobierno de España. Su gestión, la de el inquilino de la Moncloa y su delegada en el asunto Carmen Calvo, ha sido aspera, falta de inteligencia, y carente de un discurso que aguantara sin desmentirse siquiera un día. El PSOE ha desenterrado el debate sobre Franco, ahora sufre la presión de Podemos y no sabe cómo salir del atolladero. Son sectarios, sectarios, rudos, antipáticos y, sobre todo, muy torpes.