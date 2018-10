En dos días estoy rumbo al Amazonas. Aparco mi universo de CEO Empresarial y me enfundo en mi traje de CEO de la Foundation Invencible. Ahora al Amazonas para retarnos una vez más en primera persona y ver si somos capaces de bajar el río más loco del mundo durante 350km en sólo 7 días. Nunca nadie lo ha hecho. Espero conseguirlo. Implicará bajar 50 kilómetros diarios en un tronco de madera que deberé haber transformado con mis manos en una canoa de dos metros de largo y 70 centímetros de ancho. Durmiendo en la selva, pescando pirañas y haciendo fuego. Modo supervivencia. Modo básico. Menos es más.

Lo haré para recaudar fondos para la asociación @lahoravioletanf que investiga la neurofibromatosis y los tumores de vía óptica que produce. Niños como Yago se quedaron ciegos porque en los hospitales no hay una máquina que detecte esa enfermedad. La máquina no cuesta millones de euros, “sólo” 80.000 euros que pueden salvar muchas vidas y hacer que los niños sigan viendo los colores. La Luz. El sol. El atardecer. Las hojas marrones en invierno, el blanco puro de la nieve o el traje rojo de papá Noel en Navidad.

Este reto y el próximo, el 6/9 dónde haré una travesía de 200 kilómetros por el Circulo Polar van destinados íntegramente para @lahoravioletanf e intentaré recaudar con vuestra ayuda el dinero para conseguir una de esas máquinas que transforman lo negro en color, la tristeza en esperanza. No pienso que sea una máquina, intento pensar que es una caja de colores para pintar la vida en pantones infinitos. Mis cuatro elementos irán conmigo, como siempre. Fuerza. Pasión. Solidaridad y aventura. Generando en cada palada de este reto el Amor suficiente para seguir haciendo de lo imposible algo cotidiano.

Las gotas de lluvia cayendo en un charco. La luz verde de un taxi. El fuego de las castañas en Navidad. Las sonrisas de tu hermano. Las manchas de cereza en la camisa de tu padre. El color de tu perro, el papel que envuelve un regalo. El bus que viene. El tren que va… todo está rodeado de colores que tú ves. Que yo veo. Y que Yago ya no verá nunca más. ¿Me ayudas a que no vuelva a pasar? Mis cuatro elementos van conmigo. Los quiero compartir contigo. Fuerza. Pasión. Solidaridad y aventura para que también te acompañen a ti. Y cuando veas los colores de la vida te acuerdes de que hay muchos niños que no los verán y que con nuestro esfuerzo y nuestra ayuda podemos hacer que no ocurra. Te acuerdas de cuando éramos pequeños y jugábamos al VEO VEO ¿QUÉ VES?