Zapatero y Otegi están demasiado cerca

Lo que está pasando en mi tierra vasca va camino de convertirse en un Cataluña segunda parte. La bajada de pantalones de Sánchez para seguir en el marchito no augura buen futuro para España. Sí a aquellos que la quieren hacer saltar por los aires. Estos días nos enteramos que Zapatero y Otegi se han reunido en un caserío guipuzcoano. De lo que han hablado ya lo ha contado Otegi. Exijo que nos enseñen las actas de la negociación del señor Zapatero con ETA. Los españoles y las víctimas del terrorismo queremos saber la verdad.

Sánchez cederá ante el brazo político de ETA todo lo que haga falta para seguir volando en Falcón y disfrutando de privilegios que el resto de los mortales no. Ahora quieren que la Guardia Civil y la Policía Nacional abandonen mi tierra. ¿Cederá Sánchez a esto? Si se ve muy apurado, seguro que sí. Lo cual sería una vergüenza más de un presidente que quiere seguir, sí o sí, en Moncloa. La redacción de ese nuevo Estatuto Vasco simboliza la ruptura que estos del PNV, junto a los batasunos, simboliza la debilidad que perciben en un Gobierno sustentado por ellos. Miedo me da.

Defendamos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado de aquellos que con la inmoral ley de abuso policiales pretenden comparar a víctimas con verdugos. No se les cae la cara de vergüenza al permitir que en una comunidad autónoma como la mía se plantee este tema. Lo peor es que nadie dice nada al respecto salvo el PP Vasco. Para hacérselo mirar. ¿Qué solución hay para este panorama tan desolador? Lo primero, que haya elecciones. Lo ideal sería que llegara alguien con sentido de Estado, claro. Después, aplicar la ley y frenar a estos canallas que quieren separarnos.

No es tan difícil, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, déjese de cortinas de humo, señor Sánchez. Empiece a hacer lo que tiene que hacer, que es dar voz a los españoles. Deje de meternos en una cueva donde no se vislumbra luz ni claridad alguna. Por parte de los ciudadanos, no hay que debilitar el voto del centroderecha. Hay que llenar las urnas de votos al Partido Popular de Pablo Casado. Esa es la única garantía real para que España sea grande otra vez. Señor Sánchez, convoque elecciones. Nuestro futuro no puede estar en las manos de quienes quieren romper la nación.