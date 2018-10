¿Pero esto no lo pagaban los ricos, Pedro?

No hacía falta ser un experto de la London School of Economics para saber que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno y los comunistas de Podemos eran una trampa mortal para nuestra economía que generará un déficit extra de 9.000 millones de euros. No obstante, cada nuevo detalle específico resulta más inquietante. Después de extender el mantra vacuo y demagógico de que serán “los ricos”los que paguen con sus impuestos los desmanes de gasto ideados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la tozuda realidad trasciende la inexactitud de las medias verdades. El golpe fiscal que prepara el Ejecutivo socialista saqueará a los autónomos con menores ingresos, ya que pagarán 372 euros más.

Por tanto, incrementos como los del tan cacareado Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondrán que los autónomos —básicos en la salud económica del país— vean endurecida la tarifa plana que tienen que pagar a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad. Tanto Sánchez como Iglesias parecen empeñados en estrangular la buena salud que ha tenido nuestra economía durante los últimos años. La misma que se esfumó cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa en 2004 y que tanto sacrificio ha costado recuperar desde entonces. Ahora que crecíamos más que ninguna otra de las principales economías de Europa, PSOE y Podemos están decididos a dejar nuestra prosperidad en vía muerta.

De impuestazo en impuestazo, el actual Gobierno acabará por darle la puntilla a la clase media en España. Esa que decían proteger, pero que, en realidad, serán los que sostengan los alardes de gasto de la dupla Sánchez-Iglesias. Sin ir más lejos, ahí está el tema del diesel, cuya subida concierne a 14 millones de conductores españoles. Entre todos ellos tendrán que afrontar los 670 millones de euros que conlleva dicho gravamen. Algo que también afectará de manera muy negativa a las autoescuelas, un sector que cuenta con 32.000 empleos en toda España. Los Presupuestos que nos iban a colocar a la “vanguardia fiscal de Europa” —como aseguraban PSOE y Podemos– son en realidad una sentencia de muerte para la buena salud económica que nos ha acompañado en los últimos años. Y, desgraciadamente, lo pagaremos todos, que nadie les engañe.