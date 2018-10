No hay quien se crea la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La cocina de José Félix Tezanos está tan pasada de vueltas que al final provocará que nadie tome en serio las estimaciones de esta institución. La insistencia de Tezanos en la mentira a lo largo de los últimos barómetros comienza a ser perversa. Malversar también es manipular a los ciudadanos con dinero público. Tratar de influir en la opinión general a través de las herramientas gubernamentales es más propio de totalitarismos bananeros que de un país como España. ¿A quién le cabe en la cabeza que un bloque de infausto gobierno como PSOE y Podemos pueda sacar 15 puntos a Partido Popular y Ciudadanos en sólo cuatro meses?

Especialmente, si consideramos que esta encuesta recoge el vergonzoso espectáculo del Tesisgate de Pedro Sánchez, la dimisión de Carmen Montón, el falseamiento de documento oficial por parte de Isabel Celaá, el escándalo de la sociedad que Pedro Duque utilizaba para no pagar impuestos o la reprobación de Dolores Delgado. Un Gobierno convertido en cajón de sastre que cada vez tiene más detractores a pesar de su corta vida, pero que, sin embargo, utiliza el CIS de manera torticera para establecer diferencias tan inverosímiles como los 13,4 puntos que el PSOE sacaría al PP de celebrarse hoy las elecciones. Una distancia que en el resto de encuestas no supera nunca los 2,5 puntos. Si de verdad tuvieran esa ventaja, ¿por qué no convocan Elecciones Generales de manera inmediata?

En esa línea falaz, el político mejor valorado es Pedro Sánchez —el mismo que abucheaban el pasado 12 de octubre— mientras que el peor valorado sería Pablo Casado. Puede estar tranquilo el líder de Génova 13. Cuanto peor lo ponga el inverosímil CIS de Tezanos, más importancia y solidez tiene en la realidad electoral de España. Los ciudadanos saben que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos están empeñados en paralizar la economía con unos Presupuestos que apuestan por el gasto desmesurado y los impuestazos. Justo lo contrario de lo que nos conviene. Una cosa son las proyecciones de Tezanos y, otra muy distinta, la realidad política que hay en la calle, harta de un Ejecutivo hipotecado por el apoyo de independentistas y comunistas. El CIS debería ser un servicio útil para los ciudadanos, no un oráculo manipulado al servicio de los intereses del Gobierno.