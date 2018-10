Yago: la luz más potente nace en la oscuridad

Se llama YAGO y es ciego. Tiene 6 años y, desde los dos, no ve. Después de una enfermedad larga y de estar casi dos años en el hospital, Yago ve la vida de otra manera. De otro color. En un sólo color. Y siempre es el mismo. EL NEGRO. No es una novela. No son las primeras frases de una voz en off en una campaña publicitaria. Es más simple. Es la vida. Es la realidad. Conocí a Yago el día de mi primer reto del año. El 5 de Junio. Era el reto 1/9 y fue luz en mi vida. Se subió a la “bici 0” que estaba al lado de la mía en esas 24 horas dónde acabé haciendo 575km. Desde que me acompañó unos minutos en su bici pequeña con rueditas no fui capaz de quitármelo de la cabeza.

Tenía claro que desde FOUNDATION INVENCIBLE teníamos que hacer algo por y para la Asociación que fundaron sus padres. Yago siempre ríe. Pregunta y te muestra, con su mirada y su alma, que tiene el don de los elegidos. Es pura vida. Es una de esas personas que hace pequeña la palabra INVENCIBLE. Sus padres Paula y José fundaron como os comentaba @lahoravioletanf que investiga la neurofibromatosis y los tumores de la vía óptica que produce. Tengo dos pánicos en mi vida. No ver y morirme… Cada vez que he visto a Yago y sus padres, sin olvidarme de Hugo, el hermano mayor que es un gran ejemplo de amor incondicional a su hermano pequeño, siento que todos debemos sonreírle a la vida como lo hace Yago.

Me puse la obligación de ayudar a esta increíble asociación creada y dirigida por buenas personas con mejor fondo y mejor alma. Seres de luz. Mis próximos retos, el 5/9 y 6/9; es decir, el descenso en canoa por el río Amazonas y la travesía por el Círculo Polar irán destinados íntegramente para ellos. Estos retos los presentaré el próximo día 24 de octubre en Madrid con un concierto solidario a beneficio de @lahoravioletanf a cargo de @zubiriserafin cuyos ingresos también irán íntegros para @lahoravioletanf. Las entradas están ya disponibles en Ticketea. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación mediante la opción de la Fila 0.

Este viaje de luz para @lahoravioletanf por parte de @foundationinvencible no ha hecho más que empezar. En los próximos días os contaré más iniciativas vinculadas por y para ellos. Puedes imaginar tu día a día desde la oscuridad. ¿Desde una tabla donde el único color es el negro? ¿Siempre? Imagínalo por un instante. A mí se me estremece el Alma. Yago, gracias por dejarme ser tu amigo. Por sonreír siempre y enseñarme que las mejores cosquillas son las que se hacen sin tocar. Te quiero. Gracias por guiar, al menos a mí, con tu paz y sabiduría. Eres especial. Eres INVENCIBLE.