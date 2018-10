Vox le hace el juego a la izquierda

No deja de provocarme cierta perplejidad que Santi Abascal, que lleva toda su vida en política, no se entere de que está haciéndole el juego a la Izquierda, que quiere ver un centroderecha desunido. Cuando llama al Partido Popular —formación de la que ha vivido muchos años— “la derechita cobarde”, se olvida de lo que aquí hemos vivido los miembros del Partido Popular Vasco, que hemos perdido muchos compañeros asesinados y muchas juventudes robadas por ETA al tener que llevar escolta para que no nos asesinaran. Él lo sabe bien, en su propia familia ha pasado, por eso me asombra ese comentario.

¿Son cobardes Carlos Iturgaiz, Carlos Urquijo, Jaime Mayor Oreja, Aznar o María San Gil? No, claro que no. Son referentes para muchos españoles que siguen en el Partido Popular y que creen en el PP de Pasado Casado, del mismo modo que lo hago yo. ¿O es que después de haber sufrido lo que he sufrido yo también soy un cobarde? Exijo respeto. Me gustaría preguntarle a Santi Abascal por qué no planteó esto cuando empezaba en el Parlamento Vasco o cuando era presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco. Obras son amores y no buenas razones, querido Santiago Abascal. Yo apoyo al PP y creo que un líder como Pablo Casado —líder natural del centroderecha en España— tiene un discurso claro y contundente.

Tiene un equipo joven y renovado. Esto es el PP que tú yo siempre defendimos. ¿A qué viene tanto rencor y tanta crítica al PP? No te entiendo. Habla de lo que quieras hacer, pero estar tan preocupado del PP al final reforzará la intención de la izquierda, que no es otra que dividirnos. Yo estuve ahí contigo. Sé lo que piensas. Sé que tú también sabes que ante las adversidades hay que estar unido. Yo no tengo miedo a Vox, todo lo contrario. Tengo muchos amigos ahí dentro. Sólo pienso que la unión hace la fuerza y que, como dijo Aznar, tenemos que recuperar la unidad en torno al único partido que pueda devolver a España a su senda de grandeza. En eso, querido Santi, debemos estar unidos.

A mí me encantaría que volvieras tú, Ortega Lara, y toda esa magnífica gente de Vox. Creo que no me podrás decir que este PP encabezado por Pablo Casado no es el PP en el que tú militaste. Espero que cuando te des cuenta no sea demasiado tarde, querido Santi. La casa común del centroderecha español es el Partido Popular y su líder natural es Pablo Casado. Yo lo tengo claro. No obstante, somos supervivientes del terrorismo y esa unión nunca se romperá. Viva España.