Mallorca, su gente y nuestros servidores públicos

Vuelvo de Mallorca tras 48 horas frenéticas cubriendo la peor tragedia de las Islas Baleares. Dos días donde la rabia y la impotencia se han apoderado de mí, cuando mi corazón me pedía coger una pala y ayudar a todos esos vecinos que lo habían perdido todo, pero mi vocación de servicio social que también es el periodismo no me dejaba tiempo con largas jornadas informando.

A los periodistas que hemos estado en Sant Llorenç, Mallorca nos ha enseñado mucho. Nos ha demostrado que ante las adversidades, la solidaridad se hace más grande. Que personas que no se hablaban, de golpe, se ayudan a limpiar sus casas. Que los mejores deportistas del mundo, también bajan al barro para para ser uno más de los voluntarios.

La catástrofe de esta semana también ha demostrado que tenemos unos grandes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a menudo infravalorados socialmente y profesionalmente. Cuando piden equiparación salarial, es por que se la merecen. Porque Guardias Civiles y Policías ponen en riesgo sus vidas para salvar las de otros. Y qué sanitarios, bomberos y militares tenemos. Orgullo de nuestro sistema público. Vocación de servicio al ciudadano. Y luego están los políticos, que llegan, se hacen la foto y se van. Anuncian ayudas, estrechan la mano a la gente y se vuelven a sus despachos a negociar los puñeteros Presupuestos, casi sin ensuciarse las botas. Presupuestos en los que de destinar más recursos a prevención, seguramente evitaríamos tragedias como la de eta semana.

Mallorca, su gente y nuestros servicios públicos. Esta es una columna de homenaje a todos ellos. A Luís, su desaparecido hijo y las lágrimas que compartimos juntos; a Toñi, su hija de ocho años y los hierros del patio que les salvaron la vida; a Eugenia, Sebastià y sus mascotas que ya no están; a Toni, Ana, Marc, Alejandro, Mayka, Xisco y tantos otros compañeros periodistas que con el corazón en el puño hemos aparcado los sentimientos para informar con objetividad y vocación de servicio social y público. A todos ellos, a todos nosotros. Mallorca, su gente y nuestros servicios públicos: para siempre en nuestros corazones.