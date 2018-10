Salgamos a la calle el 12 de octubre

Para mucha gente, el 12 de octubre es un día más en su calendario anual. Pero para muchos millones de personas, la Fiesta Nacional del 12 de octubre es algo más que el día de la Hispanidad. Simboliza la defensa de unos valores: los valores de libertad, igualdad, concordia, solidaridad y convivencia.

Valores que, hoy en día, están en jaque porque una parte del Estado, una parte de España, con la connivencia del Gobierno central, se quiere saltar a la torera esos valores. Quieren estar por encima de la normativa legal, institucional y constitucional.

El objetivo es dar un golpe de Estado no sólo a la democracia, no sólo a esos valores, sino también a la historia. De ahí que sería muy bueno que los españoles salieran a la calle el próximo viernes y reivindicaran todo lo que nos une, todo lo que no se puede manipular —por mucho que lo intenten— con mentiras históricas.