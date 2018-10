ETA impone su relato en el País Vasco

La libertad no ha llegado a mi tierra vasca. Las competencias en Educación deben volver al Gobierno de España. Algunos me califican de pesado, de no permitir avanzar en una supuesta convivencia tras el fin de los atentados terroristas de ETA. ¿De verdad alguien se puede llegar a creer que no me alegra, ni me reconforta, saber que no me van a asesinar? ¿De verdad alguien puede llegar a pensar que me interesa que ETA siguiera asesinando? Daría todo lo que tengo para haber podido disfrutar de mi abuelo asesinado por ETA y no ser una víctima del terrorismo, ni haber sufrido el dolor de una pérdida. Se lo puedo garantizar. Pero yo no se ser hipócrita, no puedo decir que estoy feliz cuando hay más de 300 casos de asesinatos de ETA sin resolver y miles de vascos fuera de su tierra, pues se tuvieron que ir para salvar su vida. Hay que ganar la batalla del relato, un relato que debe contar que aquí unos asesinaron y otros fueron asesinados.

Es una batalla que hay que dar, no podemos permitir que a nuestros chavales les cuenten otra cosa, o en el peor de los casos que no sepan qué sucedió en España. Me preocupa cuando hablo con sobrinos míos que no tienen ni idea de quien fue Gregorio Ordoñez, Miguel Angel Blanco, Javier Ybarra y todos aquellos que fueron asesinados por ETA. Esa batalla es la que tenemos que dar, es fundamental. No podemos permitir que se olvide lo inolvidable. Cuando digo lo que digo, y especialmente en el tema de la falta de libertad de los constitucionalistas y la impunidad total del mundo etarra, es porque es así por desgracia.

La Universidad Pública Vasca en su campus de Lejona en Vizcaya ha amanecido con un gran cartelón dentro de sus instalaciones en apoyo a los asesinos de ETA. Como bien ha denunciado el Partido Popular del País Vasco a través de sus secretaria general, Amaya Fernández, y también la presidenta del PP de Vizcaya Raquel González, esto ataca de manera frontal a nosotras las víctimas del terrorismo y, por supuesto, a la dignidad de una sociedad que está harta de la impunidad con la que se mueven los que apoyan a ETA. En todos los sitios es especialmente grave y doloroso para nosotros, las víctimas del terrorismo, ver carteles de apoyo a aquellos que asesinaron a nuestros familiares, además de ser un delito de apología del terrorismo. Peor ya verlos en un campus universitario donde se deben enseñar valores y principalmente el de la libertad. Demuestra, una vez más y por desgracia, que la libertad no ha llegado a mi tierra. Me reafirma en la idea de que la Educación debe volver a manos del Gobierno de España.

Esto quedará en agua de borrajas, pues todos los días vemos este tipo de ultrajes a la memoria de las víctimas del terrorismo. Mientras, Urkullu piensa más en Quebec y en los fines independentistas, que siempre están ahí como objetivo principal del PNV, que en defendernos a las víctimas del terrorismo. Nada nuevo bajo el sol. Gracias PP Vasco por vuestro esfuerzo y vuestra defensa. Como víctima del terrorismo me siento muy honrado y agradecido. Memoria, dignidad, verdad y justicia. Siempre con las víctimas del terrorismo.