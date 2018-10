Torra, esto le va grande

Presidente Quim Torra:

Ayer lunes en San Julián de Ramis vi en su cara la resignación de quien no puede estar donde le gustaría. Cuando volvió a dejar por los suelos la figura del President de la Generalitat, saltándose el protocolo y yendo a saludar a los miembros de los CDR ante al estupor de sus compañeros, bregados en la política. De cualquiera de esos compañeros del Govern, pensaría que era cuestión de marketing político, pero de usted no. Me creo, sinceramente, que necesitaba hacerlo.

Por la noche, cuando tuvo que abandonar el Parlament con rapidez y escoltado bajo los abucheos de aquellos a quienes usted pidió movilizarse permanentemente, vi en su rostro el hartazgo y la incredulidad de que le insulten los que seguramente se la han jugado menos que usted por la independencia que tanto desea. La máquina de repartir carnés de buenos o malos catalanes que parecen tener unos pocos elegidos, tiene en pantalla sus datos, y no saben qué carné sacarle. Y me sabe mal, porque sé que usted no debe pasarlo bien.

Por todo eso, como soy consciente que estas cosas le sobrepasan, como he comprobado que usted hubiese preferido estar cortando las vías del AVE o encadenado en La Bolsa como había hecho con anterioridad y ver que cinco meses después, aún no ha conseguido meterse en el papel de ‘President’ y abandonar el de activista, por su bien y por el de la figura del cargo que ostenta, abandone el Govern y vuelva a la calle, que es su sitio, como anteriormente han hecho otros dirigentes destacados como Antonio Baños.

Defensor de la no profesionalidad política que usted representa, creo que una vez se ostenta un cargo se debe hacer un mínimo esfuerzo para saber hacer política. Y usted no ha hecho ese esfuerzo. Sus asesores, que no son pocos y que la mayoría no han hecho otra cosa en su vida que cobrar sueldo público, tienen la obligación de tener esa visión política que usted no tiene. Y decirle a usted qué debe hacer. Ayer esos asesores, en lugar de atacar por twitter a otras personas, le deberían haber dicho que de alentar y agradecer a los CDR nada de nada.

Por una razón muy sencilla, ‘president’. Todo lo que pasó anoche tiene un responsable: usted. Y como sé que esto de la política para usted es algo que le empieza a ser incómodo, aún el honor que siempre dice supone ser ‘president’, le recomiendo que dimita.

Vuelva a las calles y vuelva a ser un héroe para los suyos en lugar de un villano.