La pregunta no puede ser otra que ésta: ¿puede una señora, fiscal hace años y ahora ministra —aún– de Justicia, ver cómo se comete un delito y no denunciarlo? Pues parece que sí. Hace unos años, la señora fiscal, ahora ministra, vio cómo jueces y catedráticos de universidad en Cartagena de Indias se iban con menores y no lo denunció. Simplemente, se lo dijo de una forma chusca en una cena al comisario Villarejo. ¿Qué debería pasar con la ministra Dolores Delgado?