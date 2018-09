La comisión de la verdad de Pedro Sánchez ya ha aprobado la palabra “maricón”. Así de claro. Y a tenor de la semanita que llevamos en los medios los considerados como “no tertulianos” para el chiringuito goebbeliano, no es de extrañar que sus oficialistas reaccionen ante nosotros con el grito tradicional de “¡fascistas!”. Eso, precisamente, me gritaba anoche un hombre cano en la radio. Algunos y algunas, instalados en el buenrollismo, sienten que los “ultraderechistas incipientes” les estamos pisando la manguera y es necesario eliminarnos de la escena pública para que así no podamos denunciar las falacias de este desastre de Gobierno.