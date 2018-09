¿Y por qué no convocan elecciones ya?

José Félix Tezanos lo ha vuelto a hacer: ha construido una realidad paralela a través del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si el director de la institución daba la victoria al Partido Socialista en la encuesta del pasado mes de agosto con un 29,9% de los sufragios, ahora riza el rizo de la mentira y sube aún más la estimación de voto hasta el 30,5%. Unas cifras que sitúan al PSOE con casi 10 puntos de ventaja sobre el PP de Pablo Casado. Tezanos —que empieza a ser conocido como el Ferran Adrià fake de la demoscopia política— vuelve a pasarse de cocina y sitúa al actual Ejecutivo bajo unas expectativas absolutamente inverosímiles. De ser verdad estos datos, ¿por qué Pedro Sánchez no convoca elecciones generales de manera inmediata?

Con un escenario así, al borde de la teórica mayoría absoluta si pactaran con Podemos, —la hipotética suma de ambos daría el 46,6% de los votos— no se entiende que el jefe del Ejecutivo no aproveche el momento que dibuja Tezanos con sus encuestas confeccionadas a conveniencia gubernamental. No obstante, la realidad del día a día dista mucho de estas cifras pasadas por la cocina del CIS. El día a día habla de un Gobierno condicionado por las exigencias de comunistas bolivarianos, independentistas catalanes y nacionalistas vascos. Además, el último CIS no tiene en cuenta el escándalo mayúsculo del Tesisgate, desvelado por OKDIARIO, ni tampoco la dimisión de la ex ministra de Sanidad Carmen Montón o la crisis ocasionada por los audios de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Por lo tanto, y aunque la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, diga que están “satisfechos de cómo se percibe la acción de Gobierno”, lo cierto es que resulta del todo irreal que un partido acosado por los escándalos saque diez puntos al PP de Casado, en plena tendencia ascendente y dispensado por el Tribunal Supremo de cualquier cuenta pendiente con la Justicia. Bien haría el PSOE en tomarse más en serio la acción de Gobierno tras los serios avisos de desaceleración económica y la tensión en Cataluña y dejar de inflar las encuestas como si estuvieran en campaña electoral. España tiene demasiados problemas reales como para jugar con cocinas dopadas y juegos fatuos de demoscopia que apuntan realidades tan increíbles como que el 70% de los españoles quiere una reformar constitucional.