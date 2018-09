El fervor monárquico del presidente del Partido Popular

La reciente declaración del líder del Partido Popular a favor de Felipe VI, proponiendo que se den vivas al Rey en cualquier momento y a propósito de cualquier ocasión, aunque no venga muy a cuento del acto que se esté celebrando, suena a algo forzado y un tanto extemporáneo. Ha dado la impresión de que el nuevo presidente de los ‘populares’ lo que pretendía era hacer profesión de fe monárquica de una forma poco adecuada y, sobre todo, más propia de los siglos pasados así como fuera de los usos y costumbres de la gente de este agitado siglo XXI.

No hay duda que la institución de la monarquía está siendo víctima de un intenso fuego cruzado por parte de los integrantes de los partidos de izquierda radical, nacionalistas empecinados en que el Rey tiene que apoyar sus ansias de independencia y personas que defienden por encima de todo que España sea una república y no una monarquía constitucional. Los ataques provenientes de Cataluña al Jefe del Estado, al que se le acusa de asuntos en los que él no tiene responsabilidad alguna, se han intensificado en los últimos meses en los que hemos visto cómo se utiliza su imagen de manera ofensiva y con intenciones muy aviesas.

Esa hostilidad hacia el Rey Felipe también tiene su correspondiente reflejo en algunos medios de comunicación, que dedican largas horas en sus programas emitidos en tiempo de máxima audiencia a denostar la figura y el papel del Jefe del Estado actual o algún otro miembro de su familia. Los ataques a la Familia Real forman parte de sus cotidianas tertulias en las que personas poco escrupulosas se dedican a fabricar, aunque no los haya, trapos sucios que afirman conocer de muy “buena tinta”. Emiten juicios de valor dentro de una absoluta impunidad ya que saben que la Casa Real no va a responder ni va a desmentir las noticias “falsas” porque eso sentaría precedentes y sería una tarea imposible de abarcar.

En ese sentido, es entendible que el líder ‘popular’ haya querido contrarrestar esa campaña de hostigamiento al Monarca con una respuesta que quizá sea un poco tibia y difícil de implantar hoy en día. Pero al menos es un gesto al que no nos tienen acostumbrados los políticos, que han sido en muchas ocasiones algo rácanos a la hora de defender el sistema monárquico como forma de Estado. Así que quizá sea ya hora de que los partidos constitucionalistas se pongan de acuerdo para defender la monarquía como forma legítima, democrática y plenamente legal de definir a España.