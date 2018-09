El PNV es enemigo de España

Hoy quiero desde estas líneas desmontar al PNV. Un partido que pone la cara amable cuando le conviene pero cuyos fines y objetivos son los mismos que los de la banda terroristas ETA. El fundador del PNV fue Sabino Arana. ¿Quién es este personaje?. Ahora brevemente os lo explico. Sabino Arana fue el fundador del PNV. Un partido que, según él mismo definía, quería la independencia de Vizcaya. De Guipúzcoa y Álava ni hablaba. Primera mentira del actual PNV. Arana decía que no quería maketos o, lo que es lo mismo, que gente del resto de España no era bienvenida. Yo me hago una pregunta: ¿cuántos con origen de fuera de Vizcaya hay actualmente afiliados al PNV? Segunda mentira del actual PNV.

Sabino hablaba así de las mujeres:”La mujer es vana, superficial y egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades del ser humano”. ¿Alguien me explica como puede haber mujeres afiliadas al PNV? Así podía estar horas y horas, pero he querido dar unas pinceladas para que conozcáis el origen del PNV. Ahora, os será más fácil entender por qué el PNV nunca será un partido de fiar, cómo no hacía nada cuando ETA asesinaba a los no nacionalistas como a gorriones.

Cómo permitía que tantas personas se fueran del País Vasco ante la amenaza de ETA. Muy sencillo, pero muy triste de explicar. Os voy a dar unos datos que os ayudarán a entender por qué digo que ETA y el PNV son los mismo perros con diferentes collares. Ya lo dijo Arzalluz: “No queremos que desaparezca ETA, no es bueno para Euskal Herria”. ETA nació de las juventudes peneuvistas y Ekin. El Pacto de Estella fue la unión del PNV y ETA para marginar a quienes no fueran nacionalistas. Así, un suma y sigue de hechos que demuestran que el PNV es un partido independentista.

A mí lo que me parece grave es que este partido ponga o quite gobiernos de España, que se les siga teniendo en cuenta después de todo lo que os he relatado. Y hay más todavía. Ahora están con el brazo político de ETA en la creación del nuevo estatuto que lleve la independencia al País Vasco. Están negociando con Sánchez que se acerquen a los etarras a cárceles próximas al País Vasco. ¿Os queda más claro que ETA y el PNV es lo mismo? Como decía Isabel San Sebastián, unos agitaban el árbol para que otros recogieran las nueces. No se puede pactar con los que quieren romper España y el PNV quiere romperla.