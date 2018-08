Agresiones bajo sospecha

La noticia sobre la supuesta agresión por parte de un independentista a una mujer hasta romperle la nariz es falsa. Hemos podido comprobar cómo el relato que se hace contra el independentismo busca conseguir sus fines a través del medio que sea. De igual modo, siguen apareciendo agresiones que no son tal o que no han sucedido en este momento. En algunos casos, incluso, ni siquiera han tenido lugar dentro de España. Eso es lo que hay. En este contexto estamos. Mucho cuidado con los que intentan crear situaciones violentas aunque no existan.