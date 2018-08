El Gobierno podemita de Sánchez deja solo al heroico juez Llarena

Como en el tango: solo, fané y descangallado, así ha dejado al juez Llarena, al heroico juez Llarena el Gobierno podemita-etarra de Pedro Sánchez. Llarena va a acudir a ser sometido por la justicia europea a un proceso del que él es ausente en responsabilidad. Pero ya no va a poder defenserse porque no cuenta con el aval del Gobierno español, algo sin precedentes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha mostrado este viernes su más rotunda oposición al acuerdo por el que Justicia explicó ayer que no asumirá la defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Surpemo Pablo Llarena “por los actos privados que se le atribuyen” en relación con la causa civil planteada en Bélgica contra el magistrado por el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros. Reclama a la ministra Dolores delgado que defienda a Llarena y a la soberanía española “sin reservas” y sin dichas “hipotéticas cautelas”.

Además, jueces del Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del ‘procés’. Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando “vendido” a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.