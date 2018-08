El Real Madrid, apuesta ganadora

Los madridistas deben/pueden soñar en positivo con el futuro de su equipo aunque solo falten dos semanas para que el presidente del mejor once del mundo se decida, o no, a pescar en esa subasta de precios totalmente desorbitados en que se ha convertido el mercadeo del futbolista, donde se paga lo mismo por un cojo que por un crack en ciernes. Han de fiarse de la decisión final que tomen Florentino Pérez y Julen Lopetegui que, sea cual fuere, será la acertada Los leales al escudo merengue y a su gran capitán Sergio Ramos, han de estar tranquilos, pues no hay equipo en el mapa capaz de arrebatarles el título de nº 1.

Si se ficha a Cavani, bienvenido sea. Pero si no se le ficha, tampoco importa. De la misma manera que Cristiano ha firmado su ocaso al largarse a Turín, en el Madrid sólo interesan los cracks que quieran triunfar con Lopetegui. El Real, como se admira y es reconocido el Madrid en todo el mundo, no tolera desprecio, ni admite insidia. Que se lo pregunten a Özil, Di María, James. Morata y a otros que, desde que no corren y sudan la camiseta en el Bernabéu, no han ganado un trofeo continental. El que se va del Madrid, jamás triunfa.

Con o sin CR7, aún mantenemos una plantilla soñada. El espíritu de Di Stéfano permanece entre nosotros. ¿He de nombrar a los Courtois Keylor Odriozola Carvajal Varane Ramos Nacho Marcelo Modric Casemiro Ceballos Kroos Isco Lucas Bale Benzemá Vinicius y Asensio (el más grande jugador joven que actualmente existe), para que me crean? ¿Qué pasaría si Florentino, por sabio que es, no tirara de talonario? Pues nada de nada, a efectos del Real Madrid, ya que seguiría siendo considerado el primer equipo del mundo.

Desde aquí quiero felicitar a los atléticos por habernos ganado en un insípido torneo de verano. Ganar tres Champions seguidas, es otro asunto, sólo permitido a los dioses del fútbol.