Las grabaciones de Corinna destapadas por OKDIARIO han provocado un auténtico tsunami informativo. Personalmente, y como republicana, me refuerzan en la idea de que una Monarquía Parlamentaria no tiene cabida en un sistema democrático. Son incompatibles. Tampoco está acertando el Gobierno del PSOE al solucionar este problema. Deben depurar todas las responsabilidades. No escurrir el bulto como está haciendo Pedro Sánchez. Si eso no cambia, se demostrará una vez más que la justicia no es igual para todos y que, incluso, la Transición fue mentira.