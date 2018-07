Disfruta del verano con el lino

El calor ha llegado sin avisar y promete quedarse largo tiempo. Las estaciones están cambiando y el verano tarda en llegar, como ha pasado este año, pero también tarda en irse. Una alternativa para sofocar esta agobiante y sofocante inclemencia meteorológica es el lino.

Este tejido es muy fresco debido a que es una materia textil natural. Las materias naturales son aquellas que aparecen en la naturaleza, y además, tienen forma de fibra. El lino es la fibra veraniega por excelencia. Ofrece sensación de frescor debido a su gran poder de absorción de humedad y su alto grado de transpiración. Por el lado contrario, tiende mucho al arrugado. En hombre, a pesar de todas las ventajas descritas, es una prenda que no es fácil su venta. No termina de asimilar que debe ir arrugada y desprecia su compra.

No obstante, ningún armario está completo sin una camisa o americana de lino. Estas prendas pueden estar mezcladas con algodón para evitar, en cierta medida, esas arrugas tan características. Dan un aire muy informal, pero no alejado de la elegancia. Por no hablar del traje completo de este tejido. Te permite no usar corbata en estos días tan calurosos, sobre todo en gran parte de nuestro país. Últimamente, también se están viendo bermudas de este tejido. Y es que va ganando adeptos su uso.

El lino tiene un amplio abanico de colores lo que hacen de él un tejido muy apreciado y valorado, ideal para disfrutar del tiempo libre o las largas noches de verano. Siempre hemos tenido como referencia el color beige, o denominado comúnmente saco. Pero hoy en día puedes encontrar prendas en marino, celeste…. Y también en estampados tan dispares como un cuadro ventana, unos gales o una pata de gallo.

En definitiva, el lino es moda, es tendencia, se usa cada año más favorecido por las altas temperaturas que vivimos en España. Se ha perdido el miedo a su arruga y los hombres más modernos y atrevidos la lucen con clase, estilo y elegancia.