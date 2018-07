Una coalición no es un apaño ni un amaño

“Una coalición ni es un apaño ni es necesariamente un amaño”. Así se pronuncia el periodista Carlos Dávila en relación al proceso de primarias del Partido Popular, de la que en primera vuelta han resultado los más votados la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el ex vicesecretario de Comunicación del Partido, Pablo Casado. Para Dávila: “Es una fórmula política que a veces, incluso, da grandes resultados. Esta es una reflexión que deberían hacerse, y creo que se la están haciendo, los dos ganadores de las primarias del Partido Popular”.

Carlos Dávila afirma que “no es seguro que todos los apoyos que ha tenido María Dolores de Cospedal vayan directamente a Pablo Casado”, por lo que aboga por un acuerdo entre el primero, en este caso la primera, y el segundo. y es que tan solo unos 1.500 votos de los afiliados marcan la diferencia entre los dos presidenciables, lo que demostraría el deseo de los militantes de que las dos familias o corrientes, puedan llegar a entenderse antes de la segunda vuelta en la que tomarán la palabra los compromisarios.

La coalición parece necesaria

Considera Dávila que “van a aumentar las repetidas fechorías del Gobierno de Pedro Sánchez, que está ocupando el poder de una forma obscena y que tiene a España entera en vilo por sus tratos con los nacionalistas independentistas”, por lo que opina que los líderes populares deben anteponer “por ética general” el interés común a sus ambiciones personales.

La alianza podría producirse de cara al Congreso, el día 21 de julio. El ex vicesecretario ha afirmado este mismo viernes que “mi candidatura es la única que garantiza la unidad, no se habla de familias y corrientes, solo del futuro. Quiero que mi proyecto sea su proyecto”, mientras que Sáenz de Santamaría agradecía su victoria este jueves con las siguientes palabras: “Sigo cumpliendo con mi palabra y me voy a dejar la piel para ser la presidenta del PP y del Gobierno de España”.