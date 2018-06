Casado apoya a las víctimas del terrorismo

He estado mucho tiempo fuera de mi partido. Llegué al PP hace años porque quería defender la memoria de mi abuelo asesinado por ETA. Di la cara en una época en la que los terroristas nos mataban como a gorriones. Fue difícil, duro, pasé miedo, pero no di un paso atrás. Defendí las siglas del único partido que defendía mis ideales. Fui concejal, llevé escoltas, por poco me asesinan. Seguí. No me rendí. No me dejé vencer.

He pasado un tiempo retirado, incluso me fui unos meses a otro partido. Estaba harto de todo, no tenía ganas. Quizá sea porque vi cosas que no me gustaron. Tal vez dramatice, pues mentalmente estaba agotado y sin ganas, pero telita lo que nos tocó sufrir en tierras vascas. Por poco acabo como mi abuelo asesinado por ETA, el honorable Javier Ybarra. Hace unos días vi que Pablo Casado se presentaba como precandidato a presidir el Partido Popular.

Me vino a la mente mi época de Nuevas Generaciones, cuando Pablo Casado y su equipo de Madrid fueron un gran apoyo para nosotros en esa época difícil de ETA. Estuvo con nosotros días y días en las calles vascas. Apoyando a interventores y apoderados en pueblos difíciles de la Guipúzcoa profunda. Hay que conocer esos pueblos para saber hasta qué punto le tenemos que estar agradecidos a Pablo y su equipo. Esos recuerdos, ese compromiso, me ha hecho apoyarlo en este proceso de Primarias.

Sé que los recuerdos no me traicionan, ya que lo primero que ha hecho Casado en su carrera por presidir el Partido Popular es rendir homenaje en Ermua a todas las víctimas del terrorismo. También a Miguel Angel Blanco. Cuando él habla, habla el mismo partido de Goyo Ordoñez, de Maria San Gil. El mismo PP que hace 10 años luchaba contra ETA. El mismo que ahora hubiera apoyado a los guardias civiles de Alsasua, tal y como hace el propio Casado. Por eso lo apoyo, porque no se ha olvidado de nosotros, las víctimas del terrorismo. Nunca nos ha dejado solos.