A ver si es verdad

Pedro Sánchez tiene la oportunidad de redimirse, aunque sea mínimamente, tras sus constantes cesiones a los independentistas vascos y catalanes. Si bien la voluntad de acercar los presos de ETA al País Vasco o las cesiones de financiación a los catalanes son de una gravedad casi insalvable, el actual presiente del Gobierno comenzaría a enderezar el rumbo si cumpliera su palabra y obligara a Quim Torra y sus acólitos a firmar los acuerdos con España a través de la coletilla: “Conforme a la Constitución”. Esos principios, los constitucionales, fueron los que defendió el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando asumió su cartera.

No obstante, el actual partido en el Gobierno no se ha caracterizado en los últimos tiempos por su coherencia y sólida palabra. El primer ejemplo lo tenemos en la portavoz del PSOE en el Congreso y mujer de confianza del propio Pedro Sánchez, Adriana Lastra, que el pasado 4 de junio dijo que su formación no pretendía “agotar la legislatura” y, sin embargo, menos de dos semanas después decía que “nunca fue prioritario adelantar las elecciones”. Un cambio de criterio repentino que no denota especial fiabilidad en los anuncios emitidos por los altos cargos de Ferraz.

El propio Pedro Sánchez se ha situado como adalid de las pensiones públicas pero, amén de tener un importante fondo privado, no ha vuelto a tocar el tema desde que su moción de censura echó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Además, Sánchez ofreció “consenso” para sacar adelante dicha moción y convocar elecciones… algo que finalmente se ha demostrado falso, ya que está dispuesto a llegar a 2020 con sus 84 diputados. Esperemos que esta vez, aunque sólo sea por el bien de España, Sánchez imponga el respeto a la Constitución antes de consentir ningún acuerdo con los sediciosos catalanes. Algo que, visto lo visto, al menos a priori, resulta difícil de creer.