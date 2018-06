La solidaridad a cambio de votos no es solidaridad, sino una utilización inaceptable de las personas. Tal y como desvela OKDIARIO, el PSOE pretende suavizar los requisitos para que puedan votar más inmigrantes en futuras elecciones municipales. Un error que, además, podría convertirse en una gran irresponsabilidad. Con una medida como ésta, el partido que actualmente ocupa la presidencia del Gobierno no haría el análisis reposado que exige la situación. Muy al contrario, lanzaría otra medida de efectismo político que, en primer lugar, sería perjudicial para los propios inmigrantes, ya que nadie les podría garantizar unas condiciones de estancia dignas en nuestro país.

Podrían votar, sí, pero no sabrían cómo podrían vivir. El propio ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, insistió en la víspera de la llegada del Aquarius que su entrada en España suponía “un acto simbólico, efectivo que pretende poner de relieve frente al Consejo Europeo la necesidad de que nos enfrentemos a un problema de todos”. Un contexto que se solucionará entre todos los países miembros o supondrá una sima en la Europa comunitaria. Nadie niega la necesaria solidaridad ante las catástrofes humanitarias que asolan África en forma de guerra y hambre. Es responsabilidad de la UE ayudar en lo posible. No obstante, dicha colaboración no puede significar la mera utilización de los propios inmigrantes.

Las ocurrencias y el efectismo político son perniciosos a medio y largo plazo. Este mismo martes, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente español, Pedro Sánchez, han tratado el asunto en la víspera del importante Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas el jueves y el viernes. Alemania es un buen ejemplo de los problemas que puede causar una política de inmigración errónea e insostenible. En conciencia y por justicia, los inmigrantes que logren el permiso de residencia deben tener las máximas garantías posibles de una vida digna. El actual Gobierno debería pensar más en la sostenibilidad de la inmigración por parte del Estado que en rentabilizarla en forma de votos.