Partido Popular: preparados, listos… FUEGO

Tras las más importantes mayoría absoluta, el seguimiento ciudadano más sólido, la confianza más grande demostrada, llega la más profunda decepción, el más fuerte sentimiento de traición, y la caída de un “líder” que no supo, no quiso o no le dejaron cumplir su promesa. Mariano cosechó el mayor apoyo popular nunca visto en España confiando en que sería capaz de desarrollar un cambio en la Administración, que llevaba en la cabeza, según sus manifestaciones. Lideraría una reducción impositiva y una liberalización del mercado que generase empleo sin perder derechos sociales. Llevaría a cabo la reconstrucción de una economía en quiebra por el despilfarro y la negación de la crisis.

Prometió protección a la familia, a la infancia —implementando políticas de vida—, a los ancianos; que acabaría con la legislación de género para perseguir al delincuente, con políticas que valoren la inteligencia y no lo que se tenga entre las piernas o el uso que se le dé a ello; que protegería la unidad nacional frente al reto separatista. Hoy, su legado deja bastante que desear y sus traiciones, sus incumplimientos, sus errores, pesan más en la balanza que los aciertos. Recuerdo cuando en su día tuve la ocasión de hacerle una entrevista, antes de ser presidente de la Nación, en la que le preguntaba por si sería capaz de acabar con aquellos que sólo se dedican a la política, que conforman una clase de personas “políticas de profesión” y, su contestación, hizo que corriese por mi cuerpo un escalofrío: “Confío en los cuadros y mandos de mi partido”. Pues bien, D. Mariano, sus errores, pero sobre todo, esos dirigentes, son los que han conseguido que usted esté donde está.

Antes de escribir estas líneas, hice una pequeña búsqueda entre los partícipes en la carrera por la Presidencia popular y pude comprobar cómo todos los que se presentan llevan en política mucho más de 10 años, lo que provoca una disfunción manifiesta con su hipotético pasado civil al que puedan volver, por lo que es difícil que generen la catarsis interna, en las diferentes provincias y comunidades, que retiren o acaben con las distintas magras y adherencias que provocan el nacimiento de las “putillas y chaperines”, que distancian el partido de la sociedad y que ensucian el presente y el futuro del partido. Hay tres grupos en los partícipes. El primero, las dos mujeres y el anciano con un pasado en la dirección del partido y/o en el Gobierno, con diferentes “manchas”, con un pasado en el que, una, ha gestionado un partido repleto de problemas y bailando con lobos y, la otra, gestionando el Gobierno con toda la carga de traición al electorado que él soporta, con las acciones ladinas entre los propios que ha creado y provocado, con más dientes que un tiburón.

El segundo, un muchacho con 37 años, de los que más de la mitad está militando en el partido, con buena imagen, alguna duda en su currículo, pero con las ideas claras y consciente de que la sangría se ha producido en dos cánulas. El tercero, dos desconocidos, también con muchos años de movimiento político y carente de una imagen que les permita competir con algo más que voluntad. Pasó lo que no quería Rajoy, quizás sí buscado por Soraya, que es el enfrentamiento, la disputa, que no depende de la sangre que se haga, sino de cómo se cosan después las heridas, cómo se absorba por los tubitos por los que se pierden votos y la purificación, el acendramiento a fuego que precisa.