¿Es aconsejable un candidato bajo sospecha?

El Partido Popular necesita certezas para asentar una imprescindible renovación de cara al futuro, no sospechas. Desde su aparición en política, Pablo Casado siempre ha sido uno de los jóvenes valores con más proyección dentro de la formación de Génova 13. Alguien destinado a capitanear el PP a largo plazo. No obstante, las dudas que se ciernen sobre la veracidad de su currículo académico no otorgan las mejores garantías para presentar sus credenciales como candidato en el próximo Congreso Nacional del PP que se celebrará los días 20 y 21 de julio. Casado está en su perfecto derecho a postularse como sucesor de Mariano Rajoy. Sin embargo, no parece ser el candidato más conveniente si la pretensión de los populares es la regeneración y el cambio de imagen.

El PP necesita desprenderse del lastre que supone cualquier tipo de sospecha. Más, si cabe, en una sociedad donde todos los antecedentes, académicos, políticos e incluso publicados en las redes sociales, se miran con lupa. Por otra parte, como debe ser para asentar la calidad de nuestra democracia y apuntalar la evolución que la misma necesita. Por lo tanto, Casado no parece el perfil más recomendable en estos momentos para el Partido Popular. Hay quien apunta con acierto que puede ser un buen político para disputarse con Albert Rivera el nuevo electorado de centroderecha. Pero sus rivales no dejarían pasar la ocasión de recordarle las dudas que pesan sobre sus estudios de posgrado.

Nadie duda de que Pablo Casado sea un político decente —al menos hasta que la justicia no diga lo contrario— pero en la política actual no sólo hay que serlo, sino también parecerlo. Cualquier tipo de error puede ser una rémora insalvable para la credibilidad de un partido. Sobre todo si, como ahora, el nivel de exigencia es tan alto como el que tiene que afrontar el Partido Popular. Si quieren volver a La Moncloa, los populares deberán escoger al primus inter pares que haya entre todos los políticos que forman parte del partido. En ese sentido, Alberto Núñez Feijóo parece la persona adecuada: experiencia gestora y perfil ganador.