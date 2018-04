Se agranda el escándalo de Franco

Una semana después de que OKDIARIO desvelara que José Manuel Franco ejerció como profesor de matemáticas con una licenciatura falsa, el socialista aún no ha dimitido por increíble que parezca. De hecho, su escándalo no deja de crecer. La Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue rector Ángel Gabilondo, nombró profesor honorario a Franco con sólo 57 años. El PSOE se afana en una moción de censura que desaloje a Cristina Cifuentes de la Presidencia. No obstante, sigue sin limpiar su propia casa. Algo que en la formación de Ferraz comienza a ser una constante en demasiados ámbitos: decir y reclamar una cosa y hacer y practicar otra.

José Manuel Franco debe abandonar inmediatamente su puesto como representante público así como su carrera en las instituciones. No es que mintiera al respecto de su falsa titulación durante ocho años —que ya es grave— sino que, además, cuando se hizo con un título de verdad, el de Derecho, consiguió una distinción que algunos docentes reciben al final de trayectorias que se asientan en muchísimas horas de trabajo y esfuerzo, no en falsedades y mentiras como en el caso del secretario general del Partido Socialista de Madrid. Una distinción que, además, le sirvió a Franco para engordar su hoja de mérito ante los electores lo que, además de carecer de cualquier tipo de ética, supone un fraude para la democracia.

También resulta llamativo que el líder de los socialistas madrileños recibiera esa distinción por parte de la misma Universidad en la que Ángel Gabilondo había sido rector entre los años 2002 y 2009. Más si cabe cuando el propio Gabilondo, lejos de perder influencia en cuestiones universitarias, aumentó sus cotas de poder al hacerse cargo del Ministerio de Educación dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, el PSOE no puede comparecer con este equipo a una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Carecería de legitimidad política y moral. Si el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid era falso, falsa también fue la licenciatura en matemáticas de Franco. Lo primero que tienen que hacer los socialistas es limpieza y autocrítica. Después, que propongan si quieren un proyecto regenerador para todos los madrileños. Pero que lo hagan cumpliendo con lo que pregonan.