Montoro es un metepatas… o no

Cristóbal Montoro parece el mejor amigo del golpista Carles Puigdemont a tenor de lo declarado al periodista Jorge Bustos. El ministro de Hacienda le hace el favor de su vida al expresident huido de la justicia y por extensión a todos los sediciosos al decir que el golpe de Estado no ha sido financiado con dinero público. Algo que la Guardia Civil desmiente con documentos y que OKDIARIO les cuenta en exclusiva. La Benemérita ha puesto en conocimiento de las instituciones judiciales los informes y las pruebas que certifican que el referéndum ilegal del 1 de octubre —prohibido por el Tribunal Constitucional— estuvo financiado con el dinero de todos los españoles. Una postura que también respalda el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

¿A qué se debe, por tanto, las incomprensibles declaraciones de Montoro? En primer lugar, a un hábito que define a los malos políticos: tratar de eludir responsabilidades in vigilando negando la mayor. El titular de Hacienda ya puso en duda el pasado mes de febrero que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sirviera para financiar dicho referéndum ilegal. “No me consta”, dijo entonces. Una laxitud a la hora de condenar el más que probado uso irregular que los separatistas han hecho del dinero del Estado que ahora se convierte en una justificación casi definitiva al inaceptable comportamiento de los golpistas catalanes. Con ministros como Montoro no hacen falta políticos sediciosos. Se basta por sí solo para ponérselo fácil a Puigdemont y que así eluda sus cuentas pendientes con la justicia.

El titular de Hacienda y Función Pública, además, no ha podido escoger peor momento para decir algo que contradice los informes policiales. Sus declaraciones serán utilizadas por aquellos magistrados alemanes que quieren dejar en nada las acciones ilegales de Puigdemont. Ahora que el juez Llarena busca de manera denodada la fórmula para tratar de extraditarlo y que cumpla por todos los delitos cometidos en nuestro país, Montoro se une a la línea declarativa de Katarina Barley. La ministra de Justicia de Alemania no sólo justificó la incomprensible decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de librar a Puigdemont del delito de rebelión, sino que además puso en duda un posible delito de malversación. Gracias a Montoro ahora pueden argumentar que cuenta con el apoyo de un ministro de España. Algo que daña gravemente a nuestro país. Cristóbal Montoro se ha comportado con uno de los mejores amigos de Carles Puigdemont.