¿Y si la juez del Supremo archiva como pide el fiscal?

Si la magistrada Ana Ferrer decide archivar el caso de Pilar Barreiro tal y como pide la Fiscalía, alguien tendrá que dar muchas explicaciones. El Ministerio Público había solicitado al Tribunal Supremo el sobreseimiento provisional de la causa al no encontrar nada punible. Sin embargo, en una decisión que crea un llamativo precedente, el Partido Popular ha decido pasar a la senadora al Grupo Mixto para satisfacer las exigencias de Ciudadanos, que había exigido esta medida como condición sine qua non para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La limpieza en política no es un mérito, sino una obligación y con ella han de cumplir todos los partidos. No obstante, se ha demostrado en varias ocasiones que Pilar Barreiro no ha cometido delito alguno.

Más bien, ha sido la víctima de una cacería política intolerable. Barreiro ha padecido un juicio sumarísimo que la ha condenado antes incluso de que la justicia dijera nada. Hasta el punto de ser apartada por su propio partido a pesar del escrito de la Fiscalía y de la más que probable exoneración del Alto Tribunal. Sin embargo, el mero hecho de haber contemplado la posibilidad de contratar al informático de la Púnica Alejandro de Pedro la ha llevado a una pesadilla que no cesa. Aunque está más que probado que jamás utilizó un solo euro público. ¿Qué pasará si al final todo queda en nada? ¿Quién y cómo resarcirán el daño a su imagen y a su propia vida?

Los juicios paralelos pueden generar un daño devastador tanto para las personas que lo sufren como para sus familias. Ahora Pilar Barreiro está separada de su partido, estigmatizada a pesar de no haber cometido ninguna ilegalidad. Por muy necesarios que sean los Presupuestos, no se puede señalar a una persona sobre la que no pesa ningún delito, ya que más que un gesto de transparencia parece un pago político. La ex alcaldesa de Cartagena ya tuvo que declarar ante el Supremo por el caso de Nova Carthago. Otra causa en la que trataron de involucrarla y que acabó sobreseída. Si al final todo queda en nada, alguien tendrá que pedirle disculpas y resarcir el daño a su imagen.