¿Socialdemocracia o separatismo?

Francina Armengol es el claro ejemplo de lo que nunca debería ser el Partido Socialista: la socialdemocracia degenerada en separatismo. La presidenta de Baleares está asentando el catalán al tiempo que margina y persigue el español. Una iniciativa diabólica tanto para sus conciudadanos como para la imagen del PSOE en el resto de España. La formación que tiene su sede en la calle Ferraz de Madrid debería ser el PSOE ganador de los tiempos de Felipe González: un partido que apueste por la unidad de España, con un ideario asentado sobre la Constitución y de índole eminentemente nacional. Lejos de eso, lo que nos encontramos es que las siglas de la formación que más tiempo ha gobernado nuestro país en democracia están contagiadas por el separatismo catalán.

La dictadura lingüística de Armengol no sólo carcome la Sanidad, ahora también se ha instalado en la Educación. Así, el nuevo Reglamento de Usos Lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) establece el catalán como “lengua propia” con carácter de “lengua oficial” y, como tal, determina que debe tener “un uso prioritario”. La regidora autonómica refuerza así el disloque que ya inició cuando decidió penalizar sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no hablaran catalán. Daba igual la calidad de su currículo o la profundidad de su experiencia, si no hablaban catalán se les purgaba sin miramientos. Un dislate que queda absolutamente retratado si tenemos en cuenta que de las 7.000 quejas que han recibido en la sanidad balear sólo cinco fueron por no atender en catalán.

Como es obvio, los pacientes quieren que los médicos estén preparados lo mejor posible para poder curarlos, no para entrar en disquisiciones lingüísticas que, como en el caso de Armengol, sólo se trata de un subterfugio para ganarse el apoyo de los sectores radicales de Baleares y contentarlos con lo que más les llena: el ataque constante a España a través de marginar su idioma. No debería consentirlo Pedro Sánchez, si es que tiene alguna ambición de llegar a la Presidencia del Gobierno, y últimamente se le acumulan los errores. A los malos resultados en Cataluña por la cercanía del PSC con los independentistas, se añade la negativa a respaldar la prisión permanente revisable y el silencio ante la calamitosa gestión política, social y lingüística de una Armengol que parece concursar por ser la más independentista del año. Justo lo contrario de lo que debería ser el PSOE.