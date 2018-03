Prisión permanente: el PSOE peor que Podemos

Los representantes del PSOE fueron una gran decepción el día que más se esperaba de ellos. Tan mal estuvieron, que incluso lo hicieron peor que Podemos. Al menos los populistas, dentro de la visceralidad de sus postulados, fueron respetuosos. El debate sobre la prisión permanente revisable que ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados ha vuelto a dejar patente que los socialistas no piensan cambiar de postura porque hacerlo sería reconocerle una buena medida al Partido Popular. Se definen solos cuando ante un asunto de Estado tan acuciante actúan con mentalidad pequeña y ánimo partidista. El 80% de los españoles está a favor de esta medida que perseguiría con dureza a violadores, terroristas y asesinos de niños. Si finalmente se deroga, monstruos como Ana Julia Quezada podrán ahorrarse un mínimo de 10 años de cárcel.

Resulta llamativa e incomprensible la falta de empatía del partido que dirige Pedro Sánchez con los padres de Mari Luz Cortés, Diana Quer o Marta del Castillo, que han seguido la sesión desde la tribuna de invitados. Hombres-coraje todos ellos. Capaces de reunir casi tres millones de firmas en Change.org para que no se derogue la prisión permanente. Algo que, sin embargo, no ha conseguido que los dirigentes del PSOE cambien un ápice su postura. Antonio del Castillo —padre de Marta— ha sido tan escueto como rotundo: “Total decepción con el PSOE”. Juan Carlos Quer —padre de Diana— ha ido más allá y ha dicho que el portavoz socialista ha “insultado” a las víctimas y a los millones de personas que los apoyan.

Juan Carlos Campos —el diputado del PSOE encargado de la alocución— ha ahondado en el equívoco socialista al recriminar a PP y Ciudadanos “utilizar el dolor de las víctimas” para inmediatamente después parafrasear a la madre de Gabriel Cruz y atreverse a pedir “en memoria del Pescaíto” que no se hable de Ana Julia Quezada. Por supuesto que hay que hablar de Ana Julia Quezada, y de ‘El Chicle’ y del asesino de Marta del Castillo. Legislar para remediar crímenes como esos y, en el caso de que se produzcan, otorgar herramientas suficientes a la justicia para que los persigan con toda la dureza que merecen. Por los asesinados, por sus familias, por la seguridad de todos nuestros seres queridos… En este tema no caben los complejos ni las medias tintas. Si este PSOE no está listo para dar la cara y apoyar una medida totalmente justa y asentada en toda Europa es que no está listo para gobernar España.