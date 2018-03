Santisteve da clases de toxicomanía

Pedro Santisteve se ha confirmado como un alcalde del cambio… pero del cambio a peor. Languidece hasta mutar en esperpento aquella proclama que enarbolaron las marcas blancas de Podemos para acceder a los principales ayuntamientos de España. La competencia por ser el peor alcalde de España en los últimos cuatro años es dura. Ahí está Carmena en Madrid, Colau en Barcelona, Ribó en Valencia o Kichi en Cádiz. No obstante, Santisteve está cogiendo ventaja para ser el indiscutible ganador a base de coleccionar ocurrencias con tintes de astracanadas. En la última, el Ayuntamiento maño aconseja a los jóvenes cómo librarse de las multas por llevar droga.

Al Consistorio no se le ha ocurrido otra cosa que distribuir un libelo por centros escolares y asociaciones juveniles donde el artículo de un asesor jurídico habla sobre qué sanción acarrea “consumir o simplemente tener o abandonar un porro de marihuana”. No sólo eso, sino que desmenuza la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular para que los jóvenes estén prevenidos en caso de desarrollar comportamientos delictivos. Todo pagado, sin el más mínimo escrúpulo o sentido de la responsabilidad, con el dinero de todos los zaragozanos. Si los consejos en sí ya son perversos, sufragarlos con dinero público convierte este tipo de publicaciones en intolerables.

No se trata de laminar la “libertad de expresión”, como dicen con insoportable buenismo los demagogos que mercadean con la actividad pública e institucional, sino denunciar la falta de responsabilidad, ética y moral que caracteriza las iniciativas de Pedro Santisteve. Lamentablemente, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza justifica de un modo u otro el consumo de drogas. El pasado mes de febrero relativizaron su peligro mediante otro folleto con argumentos peregrinos como que no sólo son un elemento de riesgo sino “también de placeres y salud” o consejos infames para consumir cocaína que se basaban en “pulverizarla” para “reducir la aparición de hemorragias”. Los zaragozanos tienen que acabar en las urnas con Santisteve, ya que es la única solución a este desastre. Pronto tendrán la oportunidad. Esperemos que no la desaprovechen.