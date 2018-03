Podemos propone hundir España

Si España quiere desandar el sacrificado camino hacía la prosperidad que ha recorrido en los últimos seis años sólo tiene que entregarse a las disparatadas fórmulas económicas de Podemos. El plan de la formación que dirige Pablo Iglesias para salvar las pensiones consiste en un gasto extra de 80.000 millones de euros. Algo que nos devolvería de golpe al año 2009 y a aquella España presidida por José Luis Rodríguez Zapatero donde el déficit superó el 11,2%. Un contexto que provocó la mayor crisis de la historia de España, agravada por una gestión improvisada y por un gasto público calamitoso que casi nos lleva de cabeza al default.

De hecho, de no haber sido por la rigurosa gestión económica del Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, España hubiera sido un país rescatado como lo fue Grecia. Durísimas condiciones económicas hubieran hipotecado nuestro futuro a medio y largo plazo y nuestra economía se habría colapsado sin tener la oportunidad de crecer como ninguna otra entre los principales países de Europa durante tres años consecutivos. De ahí que cualquier experimento económico tenga que ser escrutado de principio a fin. En especial si viene de la mano de los populistas bolivarianos. ¿Cómo piensa cubrir Podemos ese gasto extra? ¿De dónde sacará el dinero?

Los españoles han hecho un sacrificio muy grande para recobrar el nivel económico que tenían antes de la crisis. Las pensiones no se pueden convertir en el camino hacia el mismo pozo sin fondo a donde nos condujo la irresponsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Cierto es que se trata de un problema que atañe a millones de personas, un auténtico asunto de Estado. No obstante, no hay nada más pernicioso que hacerle creer a los ciudadanos que los problemas complejos pueden solucionarse con promesas sencillas. En primer lugar, porque es mentira; en segundo lugar, porque es irresponsable. Aumentar el déficit sólo conduce a una ruina sin paliativos y bajando la edad de jubilación a los 61 años Podemos sólo provocaría que el desnivel entre gastos e ingresos fuera aún mayor. Pura teoría populista. Nula realidad política.