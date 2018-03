Que marque la ‘X’ Torrent

La Iglesia Católica sigue sumando ridículo tras ridículo en su incomprensible alianza con el separatismo catalán. Esta vez ha sido por un ayuno cuaresmal convocado para protestar contra lo que ellos consideran la “represión del Estado” contra los golpistas. Con semejante planteamiento falaz y manipulador, lo normal es que sucediera lo que finalmente ha pasado: tan solo han concurrido 14 personas al convento de los capuchinos de Sarriá (Barcelona), lugar donde habían localizado el evento. Cuando los españoles hagan su declaración de la renta, que no olviden antes de marcar la ‘x’ de la Iglesias que durante el golpe de Estado secesionista, incluso después y a pesar de la aplicación del 155, los dirigentes católicos han apoyado a los independentistas.

Un apoyo vergonzoso a los mismos pirómanos de la política que han sumido Cataluña en una gravísima crisis económica, política y social que ha provocado la fuga de 3.208 empresas de la región. De hecho, sólo el buen trabajo del Gobierno ha evitado que los efectos se extiendan hundiendo la economía nacional. Una situación que de no haber sido por el trabajo de vigilancia y prevención de la Guardia Civil y la Policía Nacional hubiera provocado graves incidentes en las calles, donde las facciones más radicales del independentismo han tratado de asentar una kale borroka de nuevo cuño. A tenor de todo este contexto, los dirigentes eclesiásticos harían bien en reflexionar sobre un apoyo que, lejos de ser aislado o circunstancial —lo que sería igual de nocivo—, se ha convertido en una constante. En OKDIARIO hemos condenado cada uno de estos actos y lo haremos mientras sucedan.

Una institución que aún conserva tanto peso en el Estado no debería comportarse de un modo tan irresponsable. Por ejemplo, hay librerías católicas donde se califica al etarra Arnaldo Otegi —amigo de los golpistas— como una “buena persona” o en otra donde se venden libros que hacen apología del separatismo con títulos como ‘Héroes indepes’ o ‘Ser independentistas no es un pecado’. Por no hablar de las misas que durante el pasado mes de diciembre se dedicaron a enaltecer la figura de los Jordis, Joaquim Forn u Oriol Junqueras. Impulsores de un golpe de Estado que sigue extendiendo su pernicioso efecto sobre el día a día de toda España. El último capítulo lo hemos tenido este mismo jueves cuando el Parlament ha vuelto a desafiar la legalidad vigente. Bien haría la Iglesia en reconsiderar su postura y distanciarse de estos kamikazes de la ilegalidad. Si no, la ‘x’ en la declaración de la renta la va a marca Roger Torrent… y poco más.